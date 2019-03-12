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13:49 12 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni

    Erdoğan: Gebze-Halkalı hattı Londra'dan Pekin'e uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabı

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hat İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka, laf başka " dedi. Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu söyledi.

    Hat yenileme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında kapatılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları yeniden hizmete açıldı.

    Gebze-Halkalı demir yolu hattı
    © AA /
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    Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tren hattı için yaklaşık 8.5 milyar lira harcandığını belirtti.

    Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz" diye konuştu.

    "İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" ifadesini kullandı.

    'SANDIKTA YAPILACAK HATANIN BEDELİNİ ŞEHRİMİZE ÖDETMEYELİM'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    - İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

    — Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

    — Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği Londra'dan Pekin'e uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor. Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı'ya kadar buradan devam edecek.​

    — Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim.

    — İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız.

    HAT SEFERİNİN İLK SÜRÜŞÜNÜ ERDOĞAN YAPTI

    Açılış töreninin ardından, Gebze-Halkalı hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Tren hattı, Marmaray, AK Parti, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Pendik, Pekin, Londra, İstanbul, Halkalı, Gebze
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