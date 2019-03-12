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15:22 12 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar?

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (595)
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    31 Mart yerel seçimleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, belediye meclisi üyeliklerinde gizli pazarlıklar yapıldığını öne sürdü. BBahçeli, "Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar? Bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa Yozgat burada" ifadesini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Bahçeli: CHP lideri, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç rahatsızlık duymamaktadır
    Bahçeli, ​"İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin etrafında toplandılar. Karanlık çevrelerin tekerlerine çomak sokuyorsunuz. Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz. Kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz. Zillet burada dikiş tutamaz, kök salamaz. Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar zillette buluşmuşlardır" dedi.

    MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye giden vekillere çağrıda bulunan Bahçeli, "Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş, şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiyesine birlikte yürüyelim" diye konuştu.

    'KARŞIMIZDA İKİ SEÇENEK VAR'

    Bahçeli, "Belediye meclisi üyeliklerinde gizli pazarlıklar yapılıyor. HDP Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyorlar. Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar? Bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa Yozgat burada. Eğilmez başıyla bükülmez bileğiyle Türk millete burada.Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Bahçeli: CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır
    "Karşımızda iki seçenek var" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

    — Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyorlar. Kaosa sürüklemeye gayret ediyorlar. Karşımızda iki seçenek var. Ya olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Ekonomik mahvımızı isteyenler pusudalar. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar.

    — Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye kararlıyız. Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Türkiye siyasi sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında. Milli güvenliğimiz diken üstündedir. Namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime boyun eğmeyiz. CHP, PKK'yı kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan doğru çıkmaz. Atatürk'ün partisinin bu hale geldiğini görmek yüz kızartıcıdır. Sağduyulu CHP seçmenine açık çağrımdır, bu Kılıçdaroğlu'dan kurtulun.

    'MERAL BUNLARLA KARDEŞ, TEMEL YANDAŞ, KEMAL YOLDAŞLIK YAPMIŞTIR'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ülkücü harekete özür borcu olduğu ortada
    - 'CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı 'diyorlar. Ne Ağrı Dağı, Everest'i bile aştı. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiyesine birlikte yürüyelim.

    — Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir.

    — CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (595)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, MHP, PKK, HDP, AK Parti, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan, Yozgat, Türkiye
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