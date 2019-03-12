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16:56 12 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu, HDP eleştirisine 'Andımız' örneğiyle yanıt verdi

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)
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    Tarihi Kapalıçarşı'da vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi gören CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, zaman zaman eleştirilere de maruz kaldı. İmamoğlu, bir vatandaşın "HDP ile ittifak kuruyorsunuz" eleştirisine, "En son Andımızda tam tersi oldu, AK Parti'yle aynı kararı verdiler" yanıtını verdi.

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği  İmamoğlu, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Önce çarşının dernek yöneticileri ve iş yeri sahipleriyle bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı içindeki cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerine girerek esnafla sohbet etti.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu'na gezisi sırasında esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

    Gezisi sırasında basın mensuplarının zaman zaman CHP üzerinden kendisine gösterilen tepkilerin bilinçli olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

    "Birkaç benzer kelimeyle insanlar karşı karşıya gelince ister istemez, insan öyle düşünüyor. Çok örnekleri de var. Belirli kişilerle röportaj yapıp televizyona aleyhimizde, sanki vatandaş duygusu gibi aktardıkları yayınlar olduğu için, bu tarz insanların aynı yaklaşımda olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ötesi hatta, bir iki tanesinde net düşünüyorum. Çünkü cevabı yok, bir vatandaş olsa cevap verir, serzenişini anlatır. Sadece Beylikdüzü, din üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'ne din düşmanı demek, bunlar basit ısmarlama cümleler. Geçerliliği olmayan, kabulü olmayan tabi böyle bir pazarlama da var, üzücü olan o. Gündemi siyasi ortamda oraya çekmek isteyenler var, bu da çok can yakıcı" dedi.

    'AYNI KANALLARI İZLEME KURBAN OLAYIM'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu, Kapalıçarşı'daki gezisi sırasında ilginin yanı sıra zaman zaman eleştirilere de maruz kaldı. Başkan adayını karşısında gören bir vatandaş, İmamoğlu'na HDP ile ilgili tepkide bulundu.

    İmamoğlu'na yönelik eleştirisini dile getiren bir vatandaş, "Ben vatandaşım, bana kalsa Atatürk'ün partisi mecliste çeşitli kanunlar geçerken HDP ile ilgili aynı paralelde bulundunuz, izliyoruz" demesine üzerine İmamoğlu, "En son Andımızda tam tersi oldu, AK Partiyle aynı kararı verdiler" dedi.

    Bunun üzerine esnafın, "Ara sıra beraber belki bir araya geliyorsunuz" demesi gülüşmeler neden olurken, İmamoğlu, "Kafan karıştı, sen aynı kanalları izleme kurban olayım, hemşeriyiz bak" diyerek karşılık verdi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)

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    Etiketler:
    Andımız, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Kapalıçarşı, İstanbul
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