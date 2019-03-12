Akşener, Trabzon’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi: Kaçmıyorum, buradayım

— Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bugün Türk Milliyetçilerinin abisi Galip Erdem'in öldüğü gün. Ona da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz Polonya'da Furkan evladımızı PKK'lılar'ın bıçakladığını öğrendik. Allah onun da mekânını cennet etsin
‘‘SEN KONUŞ BİZ ÖDERİZ' DİYORLAR'
— 41 kere kendisini Haliç'te yıkayacağını söyleyen Bahçeli… Ben bugüne kadar kendisine incitici tek söz söylemedim. Ama beni mahkemeye verdi. Versen ne olur? Hepsi can baş üstüne. Önce parayla korkuttu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 2.5 milyon almış. Benim param olmadığını biliyor. Ama gittiğimiz her yerde ‘abla sen konuş, biz öderiz' diyorlar. Allah'ın ve milletimin dışında baş eğeceğim bir yer yoktur.
— Yerel seçimlere giderken yerel belediye başkan adayları yarışmasın, ekonomi konuşulmasın diye milleti böldü. Yanıyor mutfak. Varlık kuyrukları var, 3 kilo patates almak için 3 saat dikiliyorsunuz. Mehdi Eker 126 yıl sonra Fransa'dan madalya aldı. Sonra anlaşıldı ki, Fransa'dan et ve tarım ihracatı yüzde 1500 artmış… Fındık 11-12 lira arasında satıldı ondan sonra fiyat verdiler. Fındık göçü önler, Karadeniz'i elinde tutar. Fındık ekonomidir, iştir, istihdamdır. Neden Türkiye'nin dünya üzerinde tekel olduğu fındık ile bu oyun oynanıyor. En yakınları Berlusconi'nin çikolata fabrikalarının danışmanı da ondan. Trabzon gibi bir şehir göç alması lazımken göç veriyor.
‘HADİ O UÇAĞI SAT'
— Benim için dedi ya, ‘kaçacak deliği yok…' ben kaçmıyorum buradayım. Ben huzurunuzda diyorum ki, üç aylık emekli maaşımı ben bağışlayacağım Tank Palet Fabrikası için. Hadi o uçağı sat.."
Neden bu kadar Ekrem kardeşimize kırdı şimdi anladım. İstanbul'daki Karadenizliler, Trabzonlular Ekrem kardeşimin arkasında da onun için.
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