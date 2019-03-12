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16:56 12 Mart 2019
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener, Trabzon’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi: Kaçmıyorum, buradayım

    © AA / İdris Sülün
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzonlulara hitabında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi: "Benim için dedi ya, ‘kaçacak deliği yok…’ Ben kaçmıyorum, buradayım."

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    İYİ Parti lideri Akşener yaklaşan yerel seçimler kapsamında Trabzon'da düzenlenen mitingde konuştu. Akşener'in konuşmasından satır başları:

    — Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bugün Türk Milliyetçilerinin abisi Galip Erdem'in öldüğü gün. Ona da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz Polonya'da Furkan evladımızı PKK'lılar'ın bıçakladığını öğrendik. Allah onun da mekânını cennet etsin

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    — Bu seçimler arkadaşların koltuklarının bekasına döndü. Rahat olun belediye başkanı seçilecek, diyorum. Seçileceklerin tamamına başarılar diliyorum. Hayırlı olanı, doğru hizmet yapacak olan kazansın elbette. Biz CHP ile bir ittifak kurduk, adımız istediği kadar inkar etsin terörist, illet, zillet oldu. İllet hastalıklı insan, zillet, aşağılık insan demek. CHP, MHP ve Saadet Partisi'ne oy veren 18 milyon kişiye bunları inkar etseniz de söylüyorsunuz. Ben bir Karadeniz gelini olarak ne kafamı eğebilirim ne de dilimi tutabilirim. Sayın Erdoğan'a ‘alçak, şerefsiz' dendi.

    ‘‘SEN KONUŞ BİZ ÖDERİZ' DİYORLAR'

    — 41 kere kendisini Haliç'te yıkayacağını söyleyen Bahçeli… Ben bugüne kadar kendisine incitici tek söz söylemedim. Ama beni mahkemeye verdi. Versen ne olur? Hepsi can baş üstüne. Önce parayla korkuttu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 2.5 milyon almış. Benim param olmadığını biliyor. Ama gittiğimiz her yerde ‘abla sen konuş, biz öderiz' diyorlar. Allah'ın ve milletimin dışında baş eğeceğim bir yer yoktur.

    — Yerel seçimlere giderken yerel belediye başkan adayları yarışmasın, ekonomi konuşulmasın diye milleti böldü. Yanıyor mutfak. Varlık kuyrukları var, 3 kilo patates almak için 3 saat dikiliyorsunuz. Mehdi Eker 126 yıl sonra Fransa'dan madalya aldı. Sonra anlaşıldı ki, Fransa'dan et ve tarım ihracatı yüzde 1500 artmış… Fındık 11-12 lira arasında satıldı ondan sonra fiyat verdiler. Fındık göçü önler, Karadeniz'i elinde tutar. Fındık ekonomidir, iştir, istihdamdır. Neden Türkiye'nin dünya üzerinde tekel olduğu fındık ile bu oyun oynanıyor. En yakınları Berlusconi'nin çikolata fabrikalarının danışmanı da ondan. Trabzon gibi bir şehir göç alması lazımken göç veriyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / İdris Sülün
    Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Hapisse hapis, ölümse ölüm
    — Sayın Erdoğan bak ben doğruları söylüyorum. Fındığa 5 dolar ver dolara bağla ve dünya mecburen satın alacak göreceksiniz. Sen bu iradeyi ortaya koy. Ama Berlusconi kardeşinden, yanındaki insanların rant sağlamasından vazgeçemiyorsun. Hani diyorsun ya dünya 5'ten büyüktür. Fındık üreticisi de 5 hırsızdan büyüktür

    ‘HADİ O UÇAĞI SAT'

    — Benim için dedi ya, ‘kaçacak deliği yok…' ben kaçmıyorum buradayım. Ben huzurunuzda diyorum ki, üç aylık emekli maaşımı ben bağışlayacağım Tank Palet Fabrikası için. Hadi o uçağı sat.."
    Neden bu kadar Ekrem kardeşimize kırdı şimdi anladım. İstanbul'daki Karadenizliler, Trabzonlular Ekrem kardeşimin arkasında da onun için.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)

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    Etiketler:
    Türk Milliyetçileri, İYİ Parti, MHP, CHP, Galip Erdem, Furkan Kocaman, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Trabzon, Polonya, Fransa
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