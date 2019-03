Temelli: Tarih dersinden kaçıp maça mı gittin?

Temelli, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. HDP mitinginde konuşan Temelli, 24 Haziran seçimlerinde 150 bin oyun sandık taşıma yöntemiyle kullanılamadığını belirterek, "Bu seçimde de aynı şeyin peşindeler. Ama sandıkları nereye kaçırırsanız kaçırın, o sandıkları yakalar yine oyumuzu kullanırız" diye konuştu.

Sezai Temelli'nin konuşmasından bazı satır başlıkları şöyle:

Dolmabahçe Mutabakatı'nı yok sayanlar, masayı tekmeleyip yıkanlar mutlak tecridi başlattılar. Ve biz o gün de olduğu gibi, o günden bugüne her gün aynı şeyi söyledik. Dedik ki tecrit varsa hukuksuzluk, adaletsizlik vardır. Bu sadece İmralı karasularında kalmaz, bütün ülke hukuksuzluk ve adaletsizliğe sürüklendi. Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik son bulsun diye diyoruz ki tecrit son bulsun. Biz onlarca yıldır barış ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Evet, şimdi 31 Mart'a gidiyoruz, yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimler, ne bu mücadelenin sonudur ne de bir başlangıçtır. Ama bu mücadelenin önemli bir etabıdır. Şimdi hep birlikte bu etabı da koşacağız. Bu etabı da koşarken yine demokrasi ve barış mücadelesini yükselteceğiz. Bu etabın önünde hepimizin önünde koşan Leyla Güven'e selamlarımızı yollayalım.

'CEZAEVLERİNDEKİ KÖTÜ MUAMELEYE SON VERİLSİN'

Leyla ki ye? Leyla jin e. Leyla jiyan e. Leyla azadi ye. Onunla birlikte yine hepimizin önünde koşan binlerce tutsak var. 335 arkadaşımızın durumu kritik. Bedenleriyle barış mücadelesini, demokrasi mücadelesini yükseltiyor. Bu sese kulak verin, Nasır'a, Strazburg'a, Toronto'ya, Galler'e, arkadaşlarımıza kulak verin. Bu adaletsizlik, bu hukuksuzluğa son verin. Biz hiçbir arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Hepsi bu barış ve demokrasi mücadelesinin onurlu evlatlarıdır. Hiçbirini yitirmek istemiyoruz. Bir kez daha Adalet Bakanı'na çağrı yapıyorum: Cezaevindeki bu haksız hukuksuz uygulamalara son verin. Cezaevlerindeki kötü muameleye son verin. Vitaminini temin edemeyen tutsakların vitaminlerine ulaşmalarını sağlayın. Ama bundan öte bir Adalet Bakanı olarak yasaları görmezden gelemezsin, hukuku yok sayamazsın. Yasalar tüm hükümlüler için ne diyorsa hemen gereğini yerine getirin. Hemen Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatları adaya gidebilsin, düzenli görüşebilsin. Talep bu kadar meşrudur, haklıdır. Bunun gereğini yerine getirin. Bunu bütün alanlarda söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Ayrımcılık yapanlar, düşmanlıktan beslenenler, hukuku ve adaleti yok saymaya devam ediyorlar. Hukuksuzluk ve adaletsizlik her yeri kapladı. Ülke bütün demokratik kazanımlarını yitirdi. İnsan hakları ihlalleri her gün yeni rekorlar kırıyor. Tüm bunlara son vermek bizim elimizde bu tekçi anlayışa son vermek bizim elimizde.

O denli her şeyi tekleştirdiler ki, bakın tek tek diye diye tek kaldı. AKP'yi 71 kişi kurmuşlar 3 kişi kalmışlar; seçimden sonra o 2 kişi de gider tek başına kalır. Tek başına kalır. İşte bu tekçi anlayış, bütün medyayı da tekleştirdi. Geçen gün bir rakam açıklandı. TRT bu kampanya döneminde bugüne kadar AKP'ye, 49 saat 58 dakika zaman ayırmış. 49 saat 58 dakika! Bu TRT, sizin vergilerinizle var. Bu TRT, bir kamu kurumu ama sanki AKP'nin propaganda merkezi. Aynı şey AA için de geçerli. Peki HDP'ye kaç dakika ayrılmış? 7 dakika. Televizyonların yüzde 95-96'sını ele geçirmiş. Her gün 3 defa 4 defa televizyonlara çıkıyor. Her gün yalanlara yalanlar ekliyorlar.

'GAZETELER TEK MANŞET ATIYOR'

Gazetelerin yüzde 90'ını ele geçirmiş. Bütün gazeteler tek manşet atıyor. HDP'ye düşmanlık. Halklara düşmanlık. Hep bu tekçi anlayış televizyonlarda, gazetelerde aynı düşmanlıkla karşımıza çıkıyor. Ne televizyonların reytingi kaldı, ne gazetelerin tirajı. Hepsi tükendi, hala bizi kötülemeye bizi düşmanlaştırmaya devam ediyor.

Bakın, şimdi meydan meydan dolaşıyor. Biz de dolaşıyoruz. Burada toplandık. Sizi buraya zorla getiren oldu mu? Burada Batmanlı olmayan var mı? Ey Batmanlılar, biz sizi Bingöl'den, biz sizi Diyarbakır'dan mı getirdik? Bu gittiği her yere milleti otobüslerle peşine takıyor, mitingler yapıyor. Taşımalı eğitim vardı şimdi de taşımalı miting var. Valisi, kaymakamı ile güvenlik güçleri ile seferber olmuşlar. Aman Erdoğan miting yapacak alanları dolduralım! Okullar tatil ediliyor, hafta sonu ise velilere yazı yazıyorlar ‘çocuğunu al gel'. Herkes işini gücünü bırakmış taşımalı mitinge koşuyor. Ama sen ne kadar taşımalı miting yaparsan yap, 31 Mart'ta taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini göreceksin.

'KAYYIMLARIN KIRINTISI KALMAYACAK'

Bakın bir seçim stratejimiz var, açıkladık bütün kimyaları bozuldu ne yapacaklarını şaşırdılar. Bize laf yetiştirmekten başka ellerinden bir şey gelmiyor. Biz Türkiye halklarına, emekçilere, kadınlara bir seçenek sunduk. Birincisi bu kayyımları süpürüp atacağız. Süpürgeler hazır değil mi? Süpürgeyi ihmal etmeyin öyle bir süpüreceğiz ki kırıntıları kalmayacak, hırsızlıkları yolsuzlukları ne varsa hepsini süpürüp atacağız. Temiz bir Batman için, vicdanı, sokağı, mahallesi temiz bir Batman için bunların hepsini süpürüp atacağız. Yerellerde iktidara geleceğiz, sadece kayyımları geri alarak değil; Bingöl'ü, Kars'ı, Muş'u alarak yerellerde iktidara geleceğiz.

TÜRKİYE HALKLARINA SEÇENEK BIRAKMADINIZ:

Peki tek başımıza iktidara henüz gelemiyorsak — bir gün mutlaka geleceğiz- ama henüz gelemiyorsak Türkiye halkları seçeneksiz mi kalsın? Türkiye halkları bunlara mahkum mu olsun? O zaman bize düşen Türkiye halklarına seçenek yaratmaktır. Biz de öyle yaptık; barış, demokrasi seçeneği yarattık. Faşizme karşı gelin omuz omuza bu ceberut iktidardan kurtulalım dedik.

Bunu içine sindiremeyenler, sabah akşam bize saldırıyorlar. Kürtlere diyor ki, Kürt dediğin 3-5 kişi sanki, 20 milyon insana diyor ki ‘defolun gidin'. Burası bizim vatanımız. Sen hiç mi tarih, coğrafya okumadın? Sen, hep bu derslerden kaytardın da maça mı gittin? E, futbolcu da olamamışsın. Tarihi bilmeyen, bu toprakların kültürünü bilmeyen işte bu hoyrat dille konuşur. İnsanı yok sayar, halkları yok sayar kültürleri yok sayar. Yok saydığı için de kayyım atar. O kayyım gelir o kültürü yok sayar, heykelleri yıkar, Kürtçe tabelaları kaldırır, Kürtçe hizmeti engeller. Oysa binlerce yıldır bu topraklarda Türkçe, Kürtçe ile barışır. Türkler, Kürtler bir arada ve bir vatan kurmuşlar. Adına ortak vatan demişler, şimdi bu ortak vatanımızı demokratik ulus anlayışımızla demokratikleştireceğiz. Demokratik cumhuriyeti ne yaparlarsa yapsınlar biz inşa edeceğiz. Çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet, ortak bir gelecek için 31 Mart'ta HDP'yi yerellerde iktidara taşıyacağız.

'SANIRSINIZ SEBZE HALLERİ TERÖR ÜSSÜ'

Düşmanlıktan besleniyorlar. Bizi kovdu yetmedi, herkesi terörist yaptı yetmedi. Sebze halleri sanırsınız ki terör üssü. Hal esnafı halden dışarı çıkamıyor. Öyle bir suçlamış ki hepsi terörist. O da yetmedi; soğan, patates, marul ne var ne yok hepsi terörist. Şimdi o da bitti, baktılar o da olmadı. Düşündüler düşündüler bu ülkenin kutsalları üzerinden siyaset yapmaya kalktılar. Dediler ki ezan ıslıklanıyor. Yuhalamayın! Bu ülkede, bu ülkenin tarihinde görülmüş şey mi? Bir kere bile böyle bir şey bu topraklarda görülmüş müdür? Herkes, bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır, dine saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı bugüne kadar görülmedi, olmadı sen ne yaparsan yap olmayacak da! Bu nasıl bir aymazlıktır, bu nasıl bir düşmanlıktır? Üç tane oy için, üç tane belediye başkanlığı için insanları birbirine düşman etme peşinde. Önce Kürt-Türk düşmanlığı tutmadı, şimdi din üzerinden yeni bir düşmanlık, yeni bir ayrışma yaratma peşindeler. Yahu bu haberi yazan bile çıktı özür diledi, yanlış anlamışım dedi, hala bunun üzerinden yürüyorlar.

Bir de beka sorunumuz var. Batman sizin beka sorununuz var mı? Beka sorunu olan elini kaldırsın. Peki sizin işsizlik sorununuz var mı? İşsizlik sorunu olan elini kaldırsın. TRT burada mı TRT? Burada olsun da bir çeksin, hakikati çeksin. Sabah akşam yalan yayın yapacağına, gelsin işsizleri, yoksulları, mağdurları, hakkı çalınanları, hakkı gasp edilenleri görsün. Beka sorunu filan yok. Bu ülkenin geçim sorunu var, işsizlik sorunu var. Batman'da üçte biri işsiz, üçte ikisi de part time çalışıyor; ya iş buluyor ya bulamıyor. Batman'da işsizlik, yoksulluk çok, göç çok, tarım çökertilmiş, fabrikalar kapatılmış insanların geleceği yok edilmiş. Tüm bu gerçekler ortadayken, bunlara çözüm üretmek yerine, sabah akşam beka sorunu. Beka sorununun olmadığını, bir ekonomi sorununun olduğunu biz 31 Mart'ta göstereceğiz.

'HALKIN HAKKINI GASP EDİYORLAR'

Tüm işsizler, tüm yoksullar iktidara gelmek istiyor musunuz? ‘Üreten biziz yöneten de biz olacağız' diyor musunuz? O zaman 31 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi'ni iktidara taşıyarak, bu işsizliğe, bu yoksulluğa hep beraber son vereceğiz. Halk iktidara gelecek, kadınlar, emekçiler iktidara gelecek, kentini de kendisini de bizzat yönetecek. Birlikte üreteceğiz, kooperatiflerimizle, belediye iktisadi teşekküllerimizle, esnaflarımızla, çiftçilerimizle işçilerimizle, hep birlikte yöneteceğiz. Kaynaklarımız var ama yönetemeyenler bu kaynakların üzerine çöküyorlar. Halkın hakkını gasp ediyorlar. Şimdi buna son verme zamanı. Mutlaka kazanacağız. Dost ve düşman bilsin ki biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.

Taşımalı miting dedim ya, bunların bir mahareti daha var: taşımalı sandık. Taşımaya kafayı takmışlar bir kere. HDP seçmeninin oyunu çalmak için HDP'liler sandıktan uzak kalsın, sandığa erişemesin, iradesi sandığa yansımasın diye sandıkları kaçırıyorlar. Batıda sandık taşıma, neden? Güvenlik nedeniyle imiş. Ne güvenliği? Zaten ne zaman güvenlik deseler, bilin ki orada bir güvensizlik var.

'SANDIĞI YAKALARIZ, OYUMUZU KULLANIRIZ'

YSK'da bunların artık dümen suyunda. Talimat veriyorlar, YSK sandıkları taşıyorlar. 24 Haziran'da 150 bin oyu böyle çarçur ettiler. Şimdi bir daha buna hazırlanıyorlar. Biz de diyoruz ki, bu sandığı nereye götürürsen götür peşindeyiz. Biz o sandığı yakalarız, oyumuzu kullanırız. O sandıktan barış çıkar, demokrasi çıkar, HDP çıkar. Sandığımıza, oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız. 31 Mart'a kadar, 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkese sesimizi ulaştıracağız. Buraya gelmesi engellenen, evet engellenen, herkese, bu hakikatin sesini, HDP'nin sesini halklarımızın ve mücadelemizin sesini mutlaka ulaştıracağız. Hep birlikte geleceğimize sahip çıkacağız. Ne dedik başlarken, bu ülke bizim dedik, biz halklar olarak iktidara geleceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz dedik. Yerel demokrasi dedik, radikal demokrasi dedik. Hep birlikte, Batman Ya Me Ye!

Burada Yılmaz Güney Sineması'nı yıkmışlar. Biz o sinemayı yeniden yapacağız. Yılmaz'ın filmlerini seyrettireceğiz. Sonu mutlu biten filmler seyredeceğiz. Tıpkı sonu mutlu bitecek olan bu mücadele gibi.