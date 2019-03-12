Erdoğan: Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuştu.

"Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız" diyen Erdoğan, "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir" dedi.

'KAMERALAR ÖNÜNDE İNANCIYLA DALGA GEÇİLENLER SANDIĞI BEKLİYOR'

"Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz.

© AA / Evrim Aydın Bahçeli: Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın

Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız".

ERDOĞAN'DAN TEMELLİ'YE: BU ADAM TERÖRİST

Erdoğan, "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu" dedi.