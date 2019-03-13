Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'nun Erdoğan açıklamasına tepki

© REUTERS / Sebastian Scheiner Netanyahu'dan Erdoğan'a: Yahudi düşmanı diktatör

After making racist remarks towards Arabs and Muslims, @netanyahu attacks President Erdoğan for exposing him. The apartheid state he leads occupies Palestinian lands, kills women & children & imprisons Palestinians in their own land. Lies and pressure will not hide your crimes. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 12 Mart 2019

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, "Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkûm ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek" dedi.

​NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Benyamin Netanyahu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a "Türkiye'nin diktatörü" diye seslenmişti.

​Netanyahu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. Bu nasıl bir komedi! İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail, yaklaşık 2 milyon İsrailli Arap da dahil olmak üzere, bütün İsraillilerin eşit haklara sahip olduğu bir demokrasidir. Ancak İsrail aynı zamanda yegane ve tek Yahudi devletidir. Bayrağımızda Davud'un yıldızı vardır ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi dilimizdir. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkânı tanır."

But Israel is also the one and only Jewish state, with a Star of David on our flag, Hatikvah our national anthem, Hebrew our official language and where a Law of Return gives every Jew around the world the right to return to our ancestral homeland. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019

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