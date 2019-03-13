Muhsin Yazıcıoğlu davasının görüleceği tarih belli oldu

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada 9 üst düzey kamu görevlisiyle ilgili hazırlanan iddianame Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce kabul edildi. Kamu görevlilerinin yargılanacağı davanın, ilk duruşması 24 Mayıs'ta başlayacak.