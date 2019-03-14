Ahmet Kaya'nın kardeşi, film haberlerine tepkili: Bu dolandırıcılığı kim yaparsa pişman olur

Ahmet Kaya'nın Malatya'da başlayıp Paris'te son bulan hayatının konu edildiği 'AHMEDO İki Gözüm' adlı filmin çekimlerinin startının, Kaya'nın mezarının bulunduğu Paris'te verildiği belirtilmişti.

Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya'ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz. Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir 'suç duyurusu' niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz."

'HADDİNİZ DEĞİL'

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Gam Müzik'in ardından sanatçının kardeşi Mustafa Kaya da film haberlerine tepki gösterdi:

"Kimse Ahmet Kaya'nın biyografisini çekmeye muktedir değildir. Ahmet'i kullanarak bu projeyi yapmak kimsenin haddi değil. Bu dolandırıcılığı kim yaparsa pişman olur."