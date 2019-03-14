Albayrak: Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı

Türkiye'nin ana gündeminin değerlendirildiği 'Beyoğlu Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak oldu.
Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı. Beyoğlu'nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra İstanbul'a geldim birileri diyor ki; 'İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız.' Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık" dedi.
'NAPOLYON'UN SÖZÜNÜ HER YERDE DİYORUM'
"Doksanların Türkiye'sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz" diyen Albayrak, şöyle devam etti:
'Beka' tartışmalarına da değinen Albayrak, "Bugün yine bir tartışma var, televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" diye konuştu.
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