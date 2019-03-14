Kayıt
10:30 14 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Berat Albayrak

    Albayrak: Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (635)
    0 0 0

    'Beyoğlu Buluşmaları'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe katettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin ana gündeminin değerlendirildiği 'Beyoğlu Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak oldu.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Hümeyra Kocaer
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Berat Albayrak'ı 'İlle de Bakan yapacağım' diyorsa farklı bir bakanlık verebilir
    Toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen  Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu'nda çıktı. Beyoğlu'nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra İstanbul'a geldim birileri diyor ki; 'İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız.' Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık" dedi.

    'NAPOLYON'UN SÖZÜNÜ HER YERDE DİYORUM'

    "Doksanların Türkiye'sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    Albayrak: Kadınlarımız bakanlıklardaki tüm pozisyonları takip etmeli, bizi zorlamalı
    "Dolayısıyla doğru, Beyoğlu Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz. Beyoğlu büyüyor, daha da büyücek. Napolyon'un sözünü her yerde diyorum, 'Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu.' İstanbul'un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok."

    'Beka' tartışmalarına da değinen Albayrak, "Bugün yine bir tartışma var, televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (635)

    İlgili konular:

    Albayrak: Süreç başladı, ciddi revizyonlara gidiyoruz
    Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü
    Albayrak'tan büyüme yorumu: İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı
    Albayrak: Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı
    Albayrak'tan FİKKO açıklaması
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, beka sorunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Beyoğlu, İstanbul, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en korkutucu merdivenleri
    Görüntüsüyle yürekleri ağızlara getiren merdivenler
    Karikatür
    Pompeo, İran’dan ‘normal bir ülke gibi davranmasını’ istedi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet