Akkuyu'da yeni evre: Güç ünitesinin beton dökme çalışmaları tamamlandı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS'nin inşasında kullanılan tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi 1'inci güç ünitesinin temel plakası beton dökme işlemi de global nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler, UAEA güvenlik standartları ile Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli uluslararası ve ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir" dedi.
ÇALIŞMALAR EŞZAMANLI DEVAM EDİYOR
Bu büyük teknolojik aşamanın tamamlanması, Akkuyu NGS inşaat sahasında bu yıl gerçekleşen en önemli gelişmelerden birisi oldu. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecek. Eşzamanlı olarak, yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının inşasına yönelik beton temelleri çalışmaları da devam ediyor.
'2. İNŞAAT LİSANSINI ALMAYI PLANLIYORUZ'
Anastasia Zoteeva, "2019 yılında 2'inci güç ünitesi inşaat lisansını almayı planlıyoruz. Sonrasında temel plakası beton dökme çalışmaları başlatılacaktır. Çalışmalar, birinci ünitede aynı aşamada kazanılan deneyimlere dayanılarak gerçekleştirilecektir" diye konuştu.
Bu yıl, saha topoloji hazırlık çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Bugün itibariyle sahanın yaklaşık olarak yüzde 70'i hazır durumda ve geri kalan yüzde 30'luk kısım bu yılın sonuna kadar hazır hale gelecek. Sahada yürütülen yoğun çalışmalarla eş zamanlı olarak, 3'üncü güç ünitesi inşaat lisansı temini için TAEK'e sunulacak belgelerin hazırlık çalışmaları da devam ediyor.
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