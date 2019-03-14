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16:49 14 Mart 2019
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    Pervin Buldan

    Buldan: Demirtaş cezaevinde olmasaydı Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacaktı

    © AA / Burak Bir
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (648)
    1113

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatarak "Cezaevinde sadece kettle kullandı, sosyal medyadan mesajlar gönderdi. Buna rağmen her yerden oy aldı. İnanın cezaevinde değil dışarıda olsaydı, bugün Türkiye’nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacaktı" dedi.

    Buldan, seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen düzenlenen mitinge katıldı.

    T24'ün aktardığına göre, Buldan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

    "Her yerde, her türlü engellemeye rağmen alanlarda, meydanlarda, seçim mitinglerinde, seçim çalışmalarında gittiğimiz her yerde aynı coşku, aynı kararlılık var. Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de; hatta Türkiye'nin batısında aday çıkarmadığımız yerlerde bile aynı coşku var. Herkes 31 Mart'ı bekliyor. İşte bize güç veren sizin bu kararlılığınız, moral ve motivasyonunuzdur. Siz bütün bu baskılara rağmen böyle alanlarda olduğunuz sürece kimsenin gücü bize yetmez.

    Pervin Buldan
    © AA / Murat Aslan
    Buldan: Bu ülkede hiç kimse ezana hakaret etmez, Allah semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin
    'HALKIMIZ TÜM BASKILARA RAĞMEN BİZİMLE'

    Peki, diğer partiler mitinglerini yaparken bu kadar engellemeyle karşılaşıyorlar mı? Hayır. Bugün hiçbir parti, Türkiye'de legal siyaset arenasında mücadele eden, siyaset yapan, seçim çalışması yapan hiçbir parti üzerinde bu kadar baskı yok. En büyük baskıyı, en büyük engellemeyi her zaman için Halkların Demokratik Partisi görüyor. Tutuklanıyoruz, cezaevine giriyoruz, engelleniyoruz. Ama her şeye rağmen halkımızın bizimle olduğunu her yerde görüyoruz, her yerde buna tanıklık ediyoruz.

    Süleyman Soylu
    © AA / Eren Bozkurt
    Soylu'dan Temelli ve Buldan'a: Onların bu asil milletin vekili olabilecek karakterleri yoktur
    'SİZ TUTUKLANDINIZ, BİZ ÇOĞALDIK'

    Selo Başkan Edirne'de. Selo Başkan bize dedi ki; gittiğiniz her yere bizden binlerce selam götürün, Selo Başkan'ın selamını getirdik size. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıydı. Aynı zamanda Tayyip Bey de adaydı. Tayyip Bey, devletin bütün imkanlarını kullanırken, Selahattin Demirtaş cezaevinde sadece kettle kullandı, sadece Twitter'dan, sosyal medyadan bizlere mesajlar gönderdi. Buna rağmen her yerden oy aldı Selahattin Demirtaş. İnanın cezaevinde değil dışarıda olsaydı, bugün Türkiye'nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacaktı. Ama Selahattin Demirtaş'tan korkanlar, Figen Yüksekdağ'dan korkanlar, İdris Baluken'den, Selma Irmak'tan, Sebahat Tuncel'den, Gültan Kışanak'tan, cezaevindeki arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan korkanlar şunu bilsinler ki; siz tutukladınız biz çoğaldık, siz cezaevine gönderdiniz biz daha çok güçlendik, daha çok büyüdük.

    Sanki Türkiye'de bir tane belediye başkanı seçilecek o da Tayyip Bey olacak. 31 Mart tarihi Türkiye açısından önemli. Belki de Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Çünkü 17 yıldır Tayyip Bey ve partisi AKP bu ülkeyi yönetiyor. 17 yılın sonunda artık miting meydanlarında Türkiye halklarına hiçbir şey vaat edemiyor. Tayyip Bey bütün belediye başkanları adına, Türkiye'nin her yerine gidiyor. Hiçbir belediye başkanı çalışma yapmıyor. Sanki Türkiye'de bir tane belediye başkanı seçilecek, o da Tayyip Bey olacak.

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
    HDP'den Erdoğan'a 'Defolun, Kürdistan'a gidin' yanıtı: Bu ülke bizim
    DİLLERİNDE YALAN, CEPLERİNDE HARAM VAR'

    Her yere gidiyor, her gün aynı yalanı söylemekten bıkmıyor, usanmıyor. Bunların dillerinde yalan, ceplerinde haram var. 81 milyon insanımızın bunların üzerinde vebali var. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler, bugün artık seçim meydanlarında söyleyecek tek söz bulamıyorlar.

    SELAM OLSUN İMRALI'YA: HDP Eş Genel Başkan adaylarından Temelli de gözaltında ve tutuklu olan partilileri selamlayarak, Selam olsun İmralı'ya, selam olsun Abdullah Öcalan'a dedi. Hedeflerinin Türkiye'yi yönetmek olduğunu aktaran Temelli, Halklarımızla, işçi sınıfıyla, kadınlarla, toplumsal emeğin bütün kesimleriyle beraber, bu ülkeyi, biz yönetmeye adayız. İşte bunun için önümüzdeki süreçte tüm demokrasi cephesinde yer alanlarla, herkesle yan yana, omuz omuza mücadelemizi yükselteceğiz ifadesini kullandı.
    © AA / Erçin Top
    HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında çifte soruşturma
    'BU ÜLKEDE KİMSE EZANA HAKARET ETMEZ'

    Bugün üzerinde durdukları tek konu HDP. Sadece bizden bahsediyorlar başka da bir şey söylemiyorlar. Diyorlar ki, "HDP bölücü bir partidir. HDP Kandil'in uzantısıdır, HDP teröristtir". Bunu, bu ülkenin cumhurbaşkanı gittiği her miting meydanında söylüyor. Oysa bu ülkenin geleceğini düşünen, demokratik siyasetten, barıştan, adaletten, hukuktan bahseden tek parti HDP'dir. Bugün, bu ülkeyi bölmek isteyen tek parti AKP'dir, AKP anlayışıdır."

    Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara değinerek, "Dün Tayyip Bey İstanbul Taksim'deki kadınlar için 'ezan okunurken ezanı yuhalayıp ıslıkladı' dedi. Oradaki kadınların isyanı barikatlara, güvenlik güçlerinin saldırısına ve gaz bombalarınaydı. İşte dini siyasete alet edenler bir daha yalana başvurdular. Bu ülkede hiçbir kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (648)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, HDP, AK Parti, Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş, Erzurum
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