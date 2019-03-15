Zeyrek: Erdoğan'ın içinde hatalı bilgi olan o cümleyi kurması, veri bombardımanından kaynaklanıyor olabilir mi?

Deniz Zeyrek, "Erdoğan'ı bilgi akışı mı yanılttı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sözcü'de çalışmaya başladığımdan beri daha çok yürüyorum. Evden işe, işten eve, buluşmalara yürüyerek gidiyorum. İlk nedenim elbette sağlık. Bu şekilde hekimlerin ‘her gün 10 bin adım yürüyün ‘ önerisini yerine getirmiş oluyorum. İkinci nedenim ise yaşadığım kenti, mahalleleri keşfetmek" ifadesini kullandı.
Zeyrek, yazısına şöyle devam etti:
Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Yapı Kredi ve İş Bankası yayınevlerine ait mütevazı kitapçıların önünden geçip gitmek, uğramamak da hayli zor. Kitaplar arasında dolaşırken değişik kapak tasarımı nedeniyle bir kitaba takıldım. Adı ‘Hayatı Hatırlamak/Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar ‘ idi. Sami Gülgöz, Berivan Ece ve Sezin Öner tarafından derlenen kitap, Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkmış. Kitabın dördüncü bölümü, ‘Neden Hatırlıyoruz? Neden Unutuyoruz ‘ başlığını taşıyor ve ünlü İtalyan Yazar Umberto Eco'nun şu cümlesi ile başlıyor:
Ben makaleyi okurken, açık olan televizyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşuyordu. Şu cümleleri duyuyordum:
‘Şu anda CHP, HDP ile ortak mı? İttifak içinde? Sözde İYİ Parti ile ittifak halinde mi? Saadet Partisi ile ittifak halinde mi? Ben bunlara dörtlü çete diyorum. İYİ Parti'nin adayı var mı? HDP'nin adayı var mı? Yok. Bazı yerlerde Saadet olarak adayları var ama Büyükşehir olarak yok. ‘
‘Ben işime bakıyorum. Bir tane değil 7 rakip var. Herkes kendisini, projelerini anlatıyor. İttifak meselesinden dolayı CHP adayı daha ön plana çıkıyor. Arkasında CHP, İYİ Parti, HDP var. Diğerlerine de haksızlık etmeyelim. Onlar da bir iddiayla ortadalar. DSP, Saadet, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi var. Ben hiçbir seçimde hiçbir adayı hafife almam. ‘
Bir de YSK'dan kontrol ettim. İstanbul'da oy pusulasında üç bağımsız aday dışında 8 partinin adayı var. Yıldırım'ın yanı sıra Millet İttifakı adına CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Demokrat Parti'den Ersan Gökgöz, DSP'den Muammer Aydın, Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Selim Kotil, Türkiye Komunist Partisi'nden Zehra Güner Karaoğlu ve Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar İstanbul için aday olmuş.
Erdoğan her gün iki ya da üç konuşma yapıp, o konuşmalarda bir taraftan ‘muhalefet PKK ve HDP ile ilişkili ‘ görüşünü tekrarlayarak pekiştiriyor, diğer taraftan da bu görüşü desteklemek için kendisine verilen güncel bilgileri paylaşıyor. Erdoğan'ın içinde hatalı bilgi olan o cümleyi kurması, bilinçli değilse, seçim gündemi nedeniyle karşı karşıya olduğu veri bombardımanından kaynaklanıyor olabilir mi?
Eco'nun dediği gibi o verilerden hangisinin gerçek bilgi olduğunu seçmen nasıl ayırt edecek? Siyaseti akademik analizle anlamak hakikaten zor. En iyisi ‘Hayatı Hatırlamak ‘ kitabına ve Eco söyleşisine geri dönmek."
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