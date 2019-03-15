Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar yalan nasıl söylenir? Hiç mi utanma yok?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkarmadığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, "Yahu hiç mi Allah'tan korkunuz yok yav. Bu kadar yalan nasıl söylenir? Hiç mi utanma duygusu yok?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Şu anda İstanbul'da HDP'nin adayı var mı yok. Bazı yerlerde Saadet aday çıkarmış ama büyükşehir olarak adayları yok" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Erdoğan'ın sözlerine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı milletin gözünün içine baka baka ne diyor biliyor musunuz? 'Saadet Partisi İstanbul'da seçime girmiyor'. Bu bize uymaz. Yahu hiç mi Allah'tan korkunuz yok yav. Bu kadar yalan nasıl söylenir? Hiç mi utanma duygusu yok? Bu yalanları nasıl söylüyolar havsalam almıyor hakikaten" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan attığı mesajla tepki gösterdi.

Gökçınar, "Eğer ülkenin en büyük şehrinde hangi partinin aday çıkardığını bilmiyorsa, o zaman o ülkeye cumhurbaşkanı olamaz. 31 Mart'ta gidiyorsunuz" dedi.