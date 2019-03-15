İş adamını öldürüp cesedini 8 parçaya ayırdılar: 'Yüklü miktarda para bekliyorduk, adam bedavaya gitti'

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin ifade işlemleri tamamlandı.
Burada şüphelilerden M.Ö'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelilerin, üzerindeki 120 lirayı aldıkları cesedi bıçakla 8 parçaya ayırıp çöp poşetlerine koyarak apartmanlarının bodrumuna götürdükleri anlaşıldı.
Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptıkları da saptanan şüphelilerin, cesedi önceden belirledikleri yere gömdükleri ortaya çıktı.
'UMDUĞUMUZU BULAMADIK'
M.G'nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve bu nedenle 10 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi.
Bu arada Bayram'a ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi de ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
BAYRAM'IN DİNİ NİKAHLI EŞİ: ANLATTIKLARININ KURBANI OLDU
Yakınlarının Bayram'a ait olduğu öne sürülen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Polis, Kepez ilçesi Varsak mahallesindeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta koku tespit edilen alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu. Cesedin, yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan Asım Bayram'a ait olduğu anlaşılmıştı.
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