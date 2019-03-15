AK Parti'nin Edremit adayı CHP'yi destekleyeceğini açıkladı

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Nihat Sönmez, CHP'nin Edremit adayı Selman Hasan Arslan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Sönmez yazılı olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar büyük bir onurla yapmış olduğum AKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ile AKP Edremit Belediye Meclisi üyeliğinden ve yine mensubu olduğum Edremit AKP üyeliğinden istifa ediyorum. Onca değerli mensubu bulunan AKP'nin Edremit'te belediye başkan adayı gösterememesini hazmedemiyorum. Ve açıklıkla söyleyebilirim ki bir çok AKP'li kardeşimin de bunu içine sindiremediğini üzülerek görüyorum. Bunun da ötesinde yaklaşık 5 katı fazla oy aldığımız bir başka partinin adayını desteklememizin bizlerden istenmesini de kabul edemiyorum. Bu duygularla partime faydalı olamayacağımı da görüyorum. Ancak 31 Mart günü Edremitimizi gelecek 5 sene yönetecek yeni bir belediye başkanı seçecek olmamız karşısında, bugüne kadar olduğu gibi Edremit için yine bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için mevcut adaylar içinde Edremit için en uygun aday olduğunu düşündüğüm ve 2009-2014 yılları arasında Zeytinli Belediyesi'nde birlikte çalıştığım CHP Edremit belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan‘ın 31 Mart günü başarılı olması için elimden geleni yapacağımı buradan ifade ediyorum."