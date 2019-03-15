Fırat Kalkanı harekatı kapsamında bir Türk askeri hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekatı esnasında bugün bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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