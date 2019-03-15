Mansur Yavaş: Soylu, '700 terörist kaldı' dedi, siz 20 bini nereden buldunuz?

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Sayın Süleyman Soylu ‘700 tane terörist kaldı’ diyor. İyi de siz Ankara'da 20 bin teröristi nereden buldunuz? Hadi var neden yakalamıyorsunuz? O da tutmadı" dedi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kalecik'te konuştu. "Rakibim kötülemem sadece eleştiririm" diyen Yavaş, "Hep salonlarda geziyor. ATO' ya giderken giderken polis köpekleri orayı aramış, üstleri aranıyor insanların. Öyle bir yerde bile insanları yanına yaklaştırmazken, siz yarın yanına gidip nasıl ulaşacaksınız?" diye sordu.

Yavaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin açıkladığı mal beyanına ilişkin, "Çıkmışız mal beyanımızı açıklamışız. Şimdi o da artık açıkladı bakacağız. Yarış adil olmuyor. Bu kadar iftiranın yetmediği gibi belediyenin imkanlarını da kullanıyorlar. Mustafa Tuna'yı da devre dışı bıraktılar. Kayserili arkadaş kendi genel sekreterini ve çalışma arkadaşlarını getirmiş. Haram olsun haram" dedi.

‘20 BİN TERÖRİSTİ NEREDEN BULDUNUZ?'

Mansur Yavaş kendisi hakkındaki iddialara karşı şunları söyledi:

"Televizyonlara çıktılar, ‘Makedonyalı' dediler. Ben herkesi seviyorum. O tutmadı. ‘Bunlar gelecek 20 bin kişiyi işten çıkaracak' dediler. Çalışan insanın ekmeği ile oynayan herkes namussuz şerefsizdir. ‘Teröristleri işe alacaklar' dediler. Sayın Süleyman Soylu ‘700 tane terörist kaldı' diyor. İyi de siz Ankara'da 20 bin teröristi nereden buldunuz? Hadi var neden yakalamıyorsunuz? O da tutmadı. Duvara yazı yazdılar. İlk önce ‘Yavaş yavaş devrim' ardından ‘Her biji Mansur' yazdılar. Bu adam belediyede çalışan bir genel müdür yardımcısı çıktı. Ankara kararını verdi, sandık da cevabı verecek. Hemşerilerimiz en az 10 puan farkla geleceğiz."ÖZHASEKİ'YE

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Kalecik'e sadece seçim zamanı gelmediğini söyleyen Yavaş, "Dışarıdan gelen Kayserili arkadaş, kendisine Ankaralı değil denince kızıyor ancak kendisi Yusuf Hallaçoğlu MHP'den Kayseri adayı olduğunda ‘Kayserili değil' demişti. O yüzden dışarıdan gelen arkadaş diyorum kendisine" ifadelerini kullandı.

‘SİYASETİNİZ BATSIN'

Yavaş CNN Türk'e tepki gösterdi. Kanalın, Yeni Zelanda'daki saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin haberini verdiği sırada yayını keserek AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye bağlanmasını eleştiren Yavaş, "Siyasetiniz batsın" dedi.