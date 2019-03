CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz. Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz" dedi.