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00:59 17 Mart 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Her evde huzur istiyoruz

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (690)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz. Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Kaşik
    Kılıçdaroğlu: Fabrikaları satarak domates, tütün alıyoruz
    İzmir'in Torbalı ilçesinde, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.

    Herkesin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklara gidip oy kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceklerini dile getirdi.

    Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Ramazan İsmail Uygur'dan, seçildikten sonra herkese eşit davranmasını, asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak uygulamasını ve hiçbir belediye çalışanının görevine son vermemesini istedi.

    Belediye başkanlarının istihdam oluşturacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadın varsa çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakmalı." diye konuştu.

    'SORUNLARI, DEMOKRASİLERDE GÜÇ BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ'

    Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetenlerin Türkiye'de ne olup bittiğini farkında olmadığını savunarak, şöyle konuştu: "Biz kavgadan yana değiliz, hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Bizim felsefemizde, bizim inancımızda, bizim yetiştiğimiz kültürde, insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü asla ötekileştirmeyiz. Bütün insanları kucaklarız."

    'SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNMELİYİZ, NE OLUYOR BU MEMLEKETTE?'

    AK Parti'ye 17 yıldır oy verenlerin tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye yeni bir sürecin içinde, bu süreci hepimiz iyi değerlendirmeliyiz. Sandığa giderken düşünmeliyiz, ne oluyor bu memlekette. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Neyin planı yapıldı, neler yapıldı kimsenin haberi bile yok. Nerede neler yapıldı, kimse bilmiyor." şeklinde konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde partililere seslendi.
    © Fotoğraf : İHA
    Kılıçdaroğlu: Vergi aldılar, özelleştirme yaptılar, borç aldılar ama şimdi hep beraber soğan kuyruğundayız
    "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz. Dolayısıyla bereketli bir Türkiye, bereketli bir Torbalı, iyi bir Türkiye, iyi bir Torbalı, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir Torbalı'yı birlikte inşa edeceğiz."

    Kılıçdaroğlu, İsmail Uygur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer için oy istedi.

    Mitingin ardından Tire ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin seçim ofisi önünde vatandaşlara yaptığı konuşmada da seçmenlerden Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Tire Belediye Başkan Adayı Atakan Duran ve Tunç Soyer'e oy vermelerini talep etti.

    Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiğini dile getirerek, "Bunları el birliğiyle, demokrasilerde güç birliğiyle aşacağız." dedi.

    Daha sonra Bayındır ilçesi kırsal Yusuflu Mahallesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti.

    Kılıçdaroğlu, ardından mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, kavgadan uzak, barış ve huzur içinde yaşayacaklarını dile getirdi.  

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (690)

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    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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