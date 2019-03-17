Cumhurbaşkanlığı, beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçti. Aselsan, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları, öğrencilerle buluşarak Türkiye'de çalışmanın avantajlarını anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Almanya, İngiltere, Güney Afrika ve Özbekistan'da Kariyer Fuarları düzenleyerek, yurtdışındaki Türk öğrencilerin ülkelerinde çalışmasını sağlayacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre , beyin göçünün önüne geçilmesini amaçlayan proje ile Aselsan, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları öğrencilerle buluşarak Türkiye'de çalışmanın avantajlarını anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nın yurtiçinde düzenlediği kariyer fuarları nisan ayında yurtdışında da düzenlenecek. İlk olarak Almanya'nın Ahen ve Köln şehirlerinde başlaması planlanan fuarlar İngiltere'nin Londra, Güney Afrika'nın Johannesburg ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'le devam edecek.

Fuarların en büyük amacı, başarılı Türk gençlerinin ülkelerinde çalışmasını sağlayarak, beyin göçünü engellemek. Başarılı gençlerin ülkeye geri kazandırılmasını amaçlayan fuarlarda üniversite öğrencileri stantlarda kendi bölümleri ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgi alabilecek.

Sektör temsilcileri ise öğrencilerden aldıkları CV'lerle ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik veri toplayacak. Şirketler bu yöntemle yetenekli ve başarılı öğrencileri eğitim sürecinde keşfederek, sektöre kazandıracak.