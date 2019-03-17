Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.
Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek.
Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören öncesi kilisede Pazar ayini yapıldı.
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.
Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek.
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