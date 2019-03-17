Altun: Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Erdoğan var

Twitter hesabındna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta."
Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Mart 2019
Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar.
Her yola başvuruyorlar.
Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir.
Nokta!
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