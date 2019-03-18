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05:07 18 Mart 2019
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    cezaevi

    'Öcalan'a tecridi protesto için' cezaevinde intihar eden Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüştürülmemesini protesto etme amacıyla dün kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı. Gezen, 'provokasyon olmaması' için bu gece defnediliyor.

    Abdullah Öcalan
    © AP Photo / Abdurrahman Antakyali
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    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gezen'in 'fedai eylemi gerçekleştirdiği' yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" denildi.

    ​Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı da belirtildi. Amcası Ahmet Gezen ise yeğeni Zülküf'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı 12 yıldır hapis yattığını söyledi.

    BBC Türkçe'den Hatica Kamer'in haberine göre, ailesiyle 15 günde bir telefonla görüştüğünü, durumunun iyi olduğunu söylediğini aktaran Ahmet Gezen, yeğeninin 'tecride karşı yaşamına son verdiğini' öğrendiklerini belirtti. Gezen, "İstanbul'dan avukatları gönderdik, cenaze yarın gelecekti ama sizinle konuşmadan on dakika önce Emniyet'ten geldiler ve haberimiz olmadan, yeğenimin cenazesini bu gece uçakla Diyarbakır'a getirdiklerini söylediler. Yarın herhangi bir provokasyon olmasın diye, yeğenimi bu gece gömmemizi istiyorlar" dedi.

    '1 MART'TA AÇLIK GREVİNE GİRDİ AMA VAZGEÇİRİLDİ'

    Ahmet Gezen, yeğeni Zülküf'ün 1 Mart'tan itibaren açlık grevine girdiğini ama Hepatit B hastası olduğu için onuncu günün sonunda arkadaşlarının ona eylemden vazgeçirdiğini söyledi. Gezen, yeğeninin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını, intiharının nedeninin ise 'tecridi protesto etmek' olduğunu ifade etti.

    HDP'Lİ BAŞARAN: CEZAEVLERİNDE 335 KİŞİLİK GRUPTAN BİRÇOK TUTUKLU GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

    HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Gezen ailesinin evini ziyaret ettiğinde cenazenin havaalanına getirildiğini öğrendiklerini söyledi. Havaalanından cenazenin defnedileceği Yeniköy mezarlığına giden tüm yolların kapatıldığını söyleyen Başaran, milletvekillerinin de mezarlığa alınmadığını söyledi. Başaran, "Havaalanı kapısında mahsur kaldık, ailenin bazı üyelerini cenazeyle birlikte aldılar ama bize izin vermiyor. Hükümetin kararı olduğunu söylüyorlar, yazılı bir karar da yok" dedi.

    ​Başaran, hükümeti birçok defa böyle sonuçlar doğurabileceği için bu eylemi dikkate almaları konusunda uyardıklarını söyledi ve "Eğer binlerce insan aynı taleple grevdeyse bu, görmezden gelinemez" dedi. Başaran, cezaevlerinde bu eyleme giren 335 kişilik ilk gruptan birçok tutuklunun görme yetisini kaybettiği ve sağlık durumlarının çok kritik olduğunu söyledi.

    30 yaşındaki Zülküf Gezen, 10 Ekim 2007 yılında Diyarbakır Balıkçılarbaşı Semti'nde bir polisin yaşamını yitirdiği, ikisi polis altı kişinin yaraladığı bir saldırıyla ilgili olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, 2010 yılında 109 yıl 6 ay ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı belirtiliyor.

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    Etiketler:
    intihar, Tecrit, PKK, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Abdullah Öcalan, Zülküf Gezen, Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Türkiye
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