Kılıçdaroğlu: Silah fabrikasını satanlara oy verirseniz size ne milliyetçi ne de ülkücü derim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında Ankara'nın ilçesi Etimesgut'ta düzenlenen anma toplantısında konuştu.
"İşsizlik yok deseler 8 milyona yaklaştı işsiz sayısı, çiftçi kendisini yakıyor. Dış politikada başarılıyız deseler, tam bir fiyasko. Kutuplaştırıyorlar toplumu. Bu kutuplaşmaya neden olanların iyi sorgulanması lazım. 17 yılda ne isterlerse yaptılar. Kanun dediler, genel müdür dediler, paşa dediler, 17 yılın sonunda ne oldu? Vergi istediler, ödedik, özelleştirmeler yaptılar. 17 yılın sonunda insanlar soğan kuyruğuna girdiler."
'KENDİ SİLAH FABRİKASINI YABANCI ORTUYA SATAN BİR DEVLET GÖSTERİN'
"Milliyetçilik; vatanseverliktir, insanımızı sevmektir, üretmek demektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında üzüm buğday sattık karşılığında fabrikalar kurduk. Şimdi fabrikayı satıyoruz domates patates soğan alıyoruz. Sorun bir partinin sorunu değildir Türkiye sorunu. Böyle bakmamız lazım. Nasıl çözeceğiz? Üreterek çözeceğiz. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim; bana dünyada bir örnek göstersinler, kendi silah fabrikasını yabancı orduya satan bir devlet gösterin. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın yüzde 49.9'u en büyük ortak Katar ordusunun. Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; eğer hâlâ gidip o fabrikayı satanların sözcülüğünü yaparsanız, o fabrikayı satanlara oy verirseniz, ben size asla ne milliyetçi ne de ülkücü derim.''
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