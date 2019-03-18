'17 Aralık kumpas davası'nda 15 müebbet

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesin'in karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.
Sanıklar Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, eski bakan Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ı dinlediklerini iddiasıyla 6 sanığın da 'kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi' suçundan dosyalarının ayrılarak, başka bir esas numarası verilerek yargılanmasına hükmetti.
Mahkeme, bazı sanıkları da 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'özel hayatın gizliliği' ve 'usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.
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