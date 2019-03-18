AK Parti'den Misvak dergisine tepki

Misvak Dergisi, Çanakkale Savaşı'nın 104. yılında tepki çeken bir karikatür yayınladı. Karikatürde Seyit Onbaşı'nın topu Türkiye'ye doğru çevirdiği görülürken "Önce içimizdeki gavurları bi halledeyim diğer taraf kolay" dedi görülüyor.

Yeneroğlu, Twitter hesabından bu tepki gören karikatür için bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Allah aşkına, millet olarak ortak değerimiz olan Çanakkale zaferinin anısına bu nasıl bir mizah anlayışıdır?"

© Fotoğraf : Twitter AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Misvak tepkisi

MİSVAK'TAN CEVAP



Bazı sosyal medya kullanıcıları ve Yeneroğlu'nun tepkisi üzerine Misvak dergisi, söz konusu karikatürle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Söz konusu karikatürdr fetö darbesineki hainlere ve teröristlere atıfta bulunulmuş ve Seyit Onbaşı 15 temmuz kahramanlarına benzetilmiştir.

Konunun farklı yerlere çekilerek hedef gösterilmemiz bizi derinden üzmüştür. Yüce Türk milletine saygıyla duyrulur. Söz konusu karikatür arşivdir. Geçmişte gösterilmeyen tepki bazı hain sözlük yazarlarının densizliğinden sonra cadı avına çıkılmasından kaynaklıdır. Avcıların bu av girişimine teveccüh eden davadaşlarımız bizi daha da üzmüştür" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu karikatürdr fetö darbesineki hainlere ve teröristlere atıfta bulunulmuş ve Seyit Onbaşı 15 temmuz kahramanlarına benzetilmiştir.

Konunun farklı yerlere çekilerek hedef gösterilmemiz bizi derinden üzmüştür. Yüce Türk milletine saygıyla duyrulur. #ÇanakkaleGeçilmez — Misvak (@misvakdergi) March 18, 2019

+ söz konusu karikatür arşivdir. Geçmişte gösterilmeyen tepki bazı hain sözlük yazarlarının densizliğinden sonra cadı avına çıkılmasından kaynaklıdır. Avcıların bu av girişimine teveccüh eden davadaşlarımız bizi daha da üzmüştür.#ÇanakkaleGeçilmez — Misvak (@misvakdergi) March 18, 2019

​