MHP İzmir’den tepki: CHP’nin üç beş eliti bizi turist olarak görüyor

Erdoğan ve Bahçeli'nin ortak düzenlediği Cumhur İttifakı’nın dünkü İzmir mitingine katılan kişi sayısına dair CHP İzmir İl Başkanı Yücel’in yaptığı paylaşım, MHP İzmir İl Başkanı Şahin’in tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak düzenlediği Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingine katılan kişi sayısı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile MHP İl Başkanı Veysel Şahin arasında atışmaya neden oldu.

YÜCEL: YERLİ TURİST GETİRİYORLAR

egehaber.com'un haberine göre, CHP İl Başkanı Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge 125 bin kişi katıldığı söylemine göndermede bulunarak sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"AKP'ye her seçim öncesi mitingler için İzmir'e getirdikleri yerli turistlerle İzmir ekonomisine yaptıkları günübirlik katkı için teşekkür ederiz. Esnafı siftaha muhtaç edenlerin bu kadarcık katkısı da olsun artık:)" paylaşımında bulundu.

AKP’ye her seçim öncesi mitingler için İzmir'e getirdikleri yerli turistlerle İzmir ekonomisine yaptıkları günübirlik katkı için teşekkür ederiz. Esnafı siftaha muhtaç edenlerin bu kadarcık katkısı da olsun artık:) — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) March 17, 2019

​ŞAHİN: ONLARIN KUMDAN KALELERİNİ YIKACAĞIZ

Yücel'in açıklamalarını sert bir dille eleştiren MHP İl Başkanı Şahin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane taşıma kalabalık yoktu. CHP'nin üç beş eliti bizi turist olarak görüyor. Terbiyesizlik yapıyorlar, ayıp ediyorlar. Bu hakareti İzmirlilere yapılmış addediyorum. Halt etmişler. Onların kumdan kalelerini yıkacağız. Korkuya kapıldılar. Haklılar. Korksunlar. Kaleleri yıkılıyor. Herkes bilsin. Kalelerinin yıkılmasına 15 gün kaldı."