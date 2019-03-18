MHP İzmir’den tepki: CHP’nin üç beş eliti bizi turist olarak görüyor

YÜCEL: YERLİ TURİST GETİRİYORLAR
egehaber.com'un haberine göre, CHP İl Başkanı Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge 125 bin kişi katıldığı söylemine göndermede bulunarak sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
"AKP'ye her seçim öncesi mitingler için İzmir'e getirdikleri yerli turistlerle İzmir ekonomisine yaptıkları günübirlik katkı için teşekkür ederiz. Esnafı siftaha muhtaç edenlerin bu kadarcık katkısı da olsun artık:)" paylaşımında bulundu.
AKP’ye her seçim öncesi mitingler için İzmir'e getirdikleri yerli turistlerle İzmir ekonomisine yaptıkları günübirlik katkı için teşekkür ederiz. Esnafı siftaha muhtaç edenlerin bu kadarcık katkısı da olsun artık:)— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) March 17, 2019
ŞAHİN: ONLARIN KUMDAN KALELERİNİ YIKACAĞIZ
Yücel'in açıklamalarını sert bir dille eleştiren MHP İl Başkanı Şahin ise şu ifadeleri kullandı:
"Bir tane taşıma kalabalık yoktu. CHP'nin üç beş eliti bizi turist olarak görüyor. Terbiyesizlik yapıyorlar, ayıp ediyorlar. Bu hakareti İzmirlilere yapılmış addediyorum. Halt etmişler. Onların kumdan kalelerini yıkacağız. Korkuya kapıldılar. Haklılar. Korksunlar. Kaleleri yıkılıyor. Herkes bilsin. Kalelerinin yıkılmasına 15 gün kaldı."
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