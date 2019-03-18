MHP'li vekilden Bülent Arınç'a tepki: Biri bunu sustursun

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Manisa'da yaptığı açıklamalarına tepki göstererek "Biri bunu sustursun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski TBMM Başkanı ve AKP'li Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bülent Arınç'ın dün Manisa'da kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

MHP'li vekil Enginyurt'un yaptığı açıklama şöyle:

"Bülent Arınç, MHP düşmanlığına devam ediyor.Arkadaş ben bir laf etsem, ittifak çatladı diyorlar. Adam her fırsatta, BEKA yoktur,MHP Manisa adayına giydirme, Cumhur İttifakı seçim stratejisini beğenmeme, ne ararsan var. Ben Cumhur İttifakı diyorum inadına.Lakin biri bunu sustursun."

Bülent Arınç,MHPli düşmanlığına devam ediyor.Arkadaş ben bir laf etsem,İTTİFAK çatladı diyorlar.

Adam her fırsatta, BEKA yoktur,MHP Manisa adayına giydirme,CUMHUR İTTİFAKI seçim stratejisini beğenmeme, ne ararsan var.

Ben CUMHUR İTTİFAKI diyorum inadına.Lakin biri bunu sustursun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 17, 2019

​ARINÇ NE DEMİŞTİ?

AKP'li Yunus Emre Belediyesi'nin yaptığı 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi'nin açılışına katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'li Mehmet Çerçi için "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmalı diye gönlümden de geçiriyorum" diyerek MHP adayı Cengiz Ergün için ise "3 dönemi dolacak, o da gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık" açıklamasında bulunmuştu.