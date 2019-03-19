CNN'e, CNN Türk ile ilgili soruşturma talebi

Doğan Grubu'ndan Demirören Grubu'na satılan CNN Türk, Hürriyet ve Posta gazeteleri, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ifadeleri hakkında yaptığı haber büyük eleştiri konusu olmuştu.

Yurter Özcan, CNN'e yaptığı çağrıda "Sizlerden CNN Türk ile ilgili soruşturma başlatmanızı talep ediyorum. Soruşturmanız sırasında temel gazetecilik prensiplerinin çiğnendiği ve AKP rejimini desteklemek amacıyla yalan haberler yapıldığını görmeniz sonucunda, bu kanalın CNN adını kullanma hakkının elinden alınacağından eminim" dedi.