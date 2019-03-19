Soylu: Önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacak, tam 50 yıl sonra ilk kez böyle bir şey gerçekleşecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Demre ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini belirten Soylu, önümüzdeki 4.5 yıl bir daha Türkiye'de seçim olmayacağını söyledi. Ülkede 1969'dan bugüne kadar 4.5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem yaşanmadığına dikkati çeken Soylu, ülkenin çok sıkıntılar, dertler yaşadığını söyledi.
Terörle mücadele ederken Amerika ve Avrupa'nın verdiği silahları 'şurada kullanırsınız, burada kullanamazsınız' diye sonradan parmak sallamalar yaşandığını savunan Soylu, "Bu ülkede Menderes'ten Demirel'e, Erbakan'dan Türkeş'e kadar bütün siyaset adamlarını, devlet adamlarını gazete manşetleriyle sindirmek, onları itibarsız hale getirmek, milletin gözünden düşürmek, korkutmak ve ürkütmek için yapılan onca senaryo oldu. Ailelerine kadar saldırmalar oldu. Kendi dediklerini yapmayınca, onları milletin içerisine çıkamaz hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" değerlendirmesinde bulundu.
'BU MİLLET KARDEŞ KAVGASINDAN ÇOK ÇEKTİ'
Süleyman Soylu, bu milletin terörden, anarşiden, kardeş kavgasından çok çektiğini vurgulayarak, "Türk Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, laik dindar, başı açık başı örtülü, yıllardan beri bu milletin yakasından düşmüyorlar. Gecenin bu saatinde ben buraya, on yıllardan beri bu millete çektirdiklerine rağmen, tehdit etmelerine rağmen, korkutmalarına rağmen hiç eğilmediniz, dimdik durdunuz, onun için geldim" dedi.
"Bankaları hortumladılar. 53,5 milyar dolar bu ülkenin bankalarından, bu ülkenin milletine kambur olarak yüklediler. Gezi olaylarında faiz yüzde üç buçuk, dörttü. Bakın birisi 1997, ötekisi 2013 aradaki tarihe bakar mısınız Allah rızası için. Yıllar sonra yine aynı senaryoyu ortaya koydular. Faiz yüzde üç buçuk dörtten, Gezi olaylarının sonunda faiz yüzde 11-12'ye çıktı. 100 milyar dolarlık yatırım yapmıştık yetmedi. IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir prangadan, bir mahkumiyetten daha kurtulmuştuk ve Türkiye'de faizi üç buçuk dörtten, Gezi olaylarında 15'e yükselttiler. Hiç acımadılar Türkiye'ye. 17-25 Aralık darbesinden, 6-7 Ekim olayları, ardından 7 Haziran seçimleri. HDP denilen parti 7 Haziran'da yüzde 13 oy aldı ama durmadılar. Doğu ve Güneydoğu'yu yaktılar. Camileri, okulları, spor salonlarını, kütüphaneleri, Siirt Hastanesi'ni yaktılar. 25 bin evi tarumar ettiler. İnsanlar orada yaşayamaz oldu. Hiç düşmediler bu ülkenin yakasından. 15 Temmuz darbesi. O Amerikan uşağı olan, Pensilvanya'daki şarlatanla bu ülkeyi teslim almak istediler. Bu ülkenin onurunu, şerefini teslim almak istediler."
Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak isteyenlerin ardından Afrin'de bir terör merkezi oluşturup Türkiye'nin güneyi ve Ortadoğu ile olan bağını tamamen koparmak istediklerine işaret eden Soylu, Türkiye'yi birilerinin içine sıkışmış bir devlet haline getirmek istediğini belirtti.
"Bunların tezgahları ve oyunları bitmiyor. Az buçuk zayıfa düşersek bu oyunları kat be kat üzerimizde oynayacakları apaçık ortadadır. Kutsallarımıza saldırdılar. Bu ülkede ezanı Muhammedi'yi yasaklamışlardı. Bu millet 50 gramlık oy pusulası ile ezanı Muhammedi'yi aslıyla buluşturdu. Çok uzak değil 28 Şubat sürecinde 20 yıl önce çocuklarımızın 15 yaşından önce Kuranı Kerim okumasını yasakladılar. Okutamazsınız dediler. Bu millet 3 Kasım 2002'de Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirdi. Onun da önü açılmış oldu. O da 50 gramlık oy pusulası ile oldu. Yıllarca bir vesayet sistemiyle yönettiler. İstediklerini indirdiler, istediklerini bindirmeye çalıştılar. Şimdi millet 50 gramlık oy pusulası ile hükümet sistemini değiştirdi. Bakın önümüzdeki 4,5 yıl seçim olmayacak Türkiye'de.Tam 50 yıl sonra ilk kez böyle bir şey gerçekleşecek. "
'IRAK'IN KUZEYİNDE DE DEVLET KURDURMADIK'
Türkiye önemli işler yapıldığını anlatan Soylu, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak isteyenlere Amerika'nın destek olduğunu, Afrin'e binlerce tır silah gönderdiğini söyledi.
Türkiye'nin dünyanın en kıymetli topraklarında olduğunun altını çizen Soylu, bu topraklarda güçlü bir devlet istemeyenlerin bulunduğunu dile getirdi.
Kendisinin çok sert konuştuğuna yönelik eleştirilere cevap veren Soylu, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Sen sırtını PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye yasladın şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi.
Ülkenin huzurunu, birliğini ve beraberliğini kimseye bozdurmayacaklarını bildiren Bakan Soylu, bunun için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
'ON YILLARDIR BU TEZGAHI UYGULUYORLAR'
Ülkeyi köklerinden, değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden ayırmak isteyenlerin olduğuna işaret eden Soylu, "Bizi zayıflatıp bu kıymetli toprakları ele geçirmeye çalışıyorlar. On yıllardır bu tezgahı uyguluyorlar. Etrafımızda ne kadar ülke varsa bunların hepsini huzursuz yaptılar. Huzursuz yapamadıkları tek ülke Türkiye. Onun içi anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
Soylu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapanlara 'milletvekili' demediğinin altını çizerek, bu kişilerin milletin vekili unvanını almayı hak etmediklerini söyledi.
Yürüyüşe izin vermediklerini hatırlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
'TALİMATI VERMİŞLER'
Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük seviyeye getirdiklerini vurgulayan Soylu, "Terör örgütünü söküyoruz. Biz sizden güç, kudret istiyoruz. Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. PKK, PYD, DHKP-C, FETÖ ile mücadele diyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir hal aldık. Cumhurbaşkanımız başımızda koordinasyonu sağlıyor. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz" diye konuştu.
"Adamın birisi çıkmış, yüzünde meymenet yok, HDP'nin eş başkanı, diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz'" ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:
Soylu, hapiste yatan, patlayıcı taşıyan, PKK'ya gelir sağlasın diye uyuşturucu eken, terör örgütü ele başı Öcalan'ın İmralı'dan çıksın diye ölüm orucu tutan PKK'lıların belediye meclis üyesi olsun diye listelere yazıldığını dile getirdi.
'TÜRKİYE'Yİ ÇOK KÖTÜ BİR TEZGAHA GETİRMEK İSTİYORLAR'
"Yarın öbür gün düğmeye basıldığı zaman diyorlar ki 'Siz bizim Doğu Güneydoğu'da 94 belediyemizi görevden aldınız ha? Biz sizin şehirlerinizin, büyükşehirlerinizin içine sızalım da görün bakalım nasıl olacak?' Yarın birgün diyecekler ki 'Şurada bizim de bir teröristimizi öldürdüler. Şu sokağa ismini verelim'. Büyükşehirlerde böyle bir teklif verilirse önü alınamaz olaylar başlar. Adam çıktı, 'Ey İstanbul, Ankara büyük şehir belediye başkanları kazanacaksanız bizim oyumuzla kazanacaksınız. Alacağımızı senden alacağız.' Bu pazarlığın altında bizim imzamız yok. Bu pazarlığın altında gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehitlerimizin ve şehit ailelerimizin imzası yok.
Antalya'ya 2016 yılında 6,5 milyon, 2018'de ise 13 milyon 600 bin turistin geldiğini vurgulayan Soylu, huzurun yakalandığı zaman büyümenin de devam edeceğini dile getirdi.
"Recep Tayip Erdoğan'ın ayağına top yakışıyor mu?" sorusunu yönelten Süleyman Soylu, "Şimdi 4,5 yılda Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir 90'ına çaksın" ifadesini kullandı.
İnsansız hava araçlarının altına bir apart yapıldığını ve Mayıs ayında takılacağını bildiren Soylu, "Bilesiniz ki artık teröristler dağlarda gezmeyi boş verin, kafalarını çıkaramayacaklar bir daha, kafalarını" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan kendisine "Eğer gece vatandaşım huzur içerisinde uyurken bekçinin düdüğünü duymazsa hesabını senden sorarım" dediğini aktaran İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
Bakan Soylu konuşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Balkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu'ya seçimde destek istedi.
Soylu ve beraberindekiler vatandaşlara karanfil attı.
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