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11:03 19 Mart 2019
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    Müjdat Gezen

    Burhan Kuzu'ya hakaretten yargılanan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davaya mazeretsiz katılmayan sanatçı Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

    İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı.

    Müjdat Gezen
    © Fotoğraf : DHA
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    Müjdat Gezen'in duruşmaya katılmadığı, avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği tutanaklara geçti.

    Kuzu'nun avukatı Gülcan, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeden duruşmaya gelmeyen Gezen'in bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

    GEZEN'İN HAPSİ İSTENİYOR

    Müjdat Gezen
    © Fotoğraf : DHA
    Müjdat Gezen'e, 'AK Partili Kuzu'ya hakaret' suçundan hapis istemi
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği belirtiliyor.

    Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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    Etiketler:
    Zorla getirme kararı, Hapis istemi, Hakaret davası, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Burhan Kuzu, Müjdat Gezen, İstanbul
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