Burhan Kuzu'ya hakaretten yargılanan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı.
Kuzu'nun avukatı Gülcan, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.
Son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeden duruşmaya gelmeyen Gezen'in bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.
GEZEN'İN HAPSİ İSTENİYOR
Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.
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