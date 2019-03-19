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12:38 19 Mart 2019
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    Selahattin Demirtaş

    AİHM, Türkiye'nin Demirtaş davasıyla ilgili temyiz başvurusunu kabul etti

    © REUTERS / Yves Herman
    Türkiye
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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti. AİHM, Demirtaş için verilen 'tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye' kararını yeniden ele alacak.

    AİHM'in eski HPD Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmeden kararı sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi. Adalet Bakanlığı, Demirtaş davasının AİHM Büyük Daire'de görülmesine karar verildiğini açıkladı.

    ​Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi'nin Demirtaş tarafından yapılan bireysel başvuru ile ilgili 20 Kasım 2018'de, 'Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı' ve 'Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı' yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığı kararı aldığı hatırlatıldı.

    'TÜRKİYE'NİN İTİRAZININ KABUL EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

    Açıklamada, AİHM kararında yer alan "Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlal edildiği" ve "Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" yönünde ihlal kararı verildiği ve ifade edilerek, Bakanlığın bu kararlara karşı 18 Şubat 2019 tarihinde "Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi" talebiyle itiraz ettiği belirtildi.

    HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Gökhan Balcı
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    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Adalet Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hakimden oluşan kurulun, bugün verdiği karar ile söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Kurul, Büyük Daireye yapılan taleplerin yüzde 95'inden fazlasını reddettiğinden Türkiye'nin itirazının kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

    Bu kararla birlikte davanın görülmesine yeniden başlanacak, Demirtaş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet taraflarına görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg'ta duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek.

    ADALET BAKANLIĞI İTİRAZINDA NE DENMİŞTİ?

    Selahattin Demirtaş
    © AA / İbrahim Erikan
    Adalet Bakanlığı, AİHM'in Demirtaş kararının tercümesini mahkemeye gönderdi
    Adalet Bakanlığı'nın itirazında özet olarak, "Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yorumu ve uygulanması açısından ciddi nitelikte sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği" denilmişti.

    Ayrıca kararın, AİHM'in benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğu savunulmuştu.

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    Etiketler:
    Dava, Temyiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Adalet Bakanlığı, Selahattin Demirtaş, Türkiye
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