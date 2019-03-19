Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya: Yasal düzenleme yap, biz idamı kaldırarak yanlış yaptık

Zonguldak Ereğli'deki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
— AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileriye taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle nice tuzakla, oyunla önünü kesemeyeceğini görenler milletimizin aşına, işine saldırdı. Bunu da püskürttük. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür saldırılar bizi ne durdurabilir ne de yaralayabilir.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Ereğli'deki mitingde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/2zWzx26f1f— AA Canlı (@AACanli) 19 марта 2019 г.
'N'OLUR OYLARIMIZI BÖLDÜRMEYELİM'
- 2023 hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacak. N'olur oylarımızı böldürmeyelim. Size daha iyi hizmet verelim diye gayret ediyoruz. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.
'CEZAEVİNDE OLANLARI BESLEMEK BİLE BANA AĞIR GELİYOR'
— Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz. Yasalarında düzenleme yap. Düzenleme yapmıyorsan ben bunu Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil.
— Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Parlamentomuz bununla ilgili karar verirse ben onaylarım.
'SAMİMİ OLMADIKLARI İÇİN DE BEDEL ÖDÜYORLAR DAHA ÇOK BEDEL ÖDERLER'
— Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Hep beraber el ele vereceğiz, 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz.
— AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar da hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz.
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