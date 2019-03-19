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14:13 19 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya: Yasal düzenleme yap, biz idamı kaldırarak yanlış yaptık

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (744)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısıyla ilgili, "Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. 50 Müslümanı katledecek, 'yasada madde yok' denecek. Yasal düzenleme yap. Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık" ifadesini kullandı.

    Zonguldak Ereğli'deki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.

    Winston Peters
    © Fotoğraf : Twitter
    Yeni Zelanda'dan Erdoğan'a tepki
    Yeni Zelanda'daki cami saldırısından kısa bir görüntü paylaşarak, kendisinin ve Türkiye'nin de hedef alındığını söyleyen Erdoğan, "Anadolu Yakası'nda duracakmışız, Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe adice alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" diye konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    — AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileriye taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle nice tuzakla, oyunla önünü kesemeyeceğini görenler milletimizin aşına, işine saldırdı. Bunu da püskürttük. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür saldırılar bizi ne durdurabilir ne de yaralayabilir.

    'N'OLUR OYLARIMIZI BÖLDÜRMEYELİM'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Erdoğan'dan CHP'li başkan adayına: Ya nereden çıktı bu iş?
    — CHP herkesle yatıp kalkan bir partiyle ittifak kurdu. Bölücü örgütün eş başkanı çıktı her şeyi açıkça ifade etti. Bu adam Kürt değil ha cambaz cambaz. Kürtler benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok ama bunlar ayrımcı. Ne diyor 'batıda AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Şimdi soruyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı, yok. Nerede var Irak'ın Kuzeyi'nde var. Çok seviyorsan defol git oraya.

    ​- 2023 hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacak. N'olur oylarımızı böldürmeyelim. Size daha iyi hizmet verelim diye gayret ediyoruz. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

    'CEZAEVİNDE OLANLARI BESLEMEK BİLE BANA AĞIR GELİYOR'

    Angela Merkel - Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / TOLGA BOZOĞLU
    Yeni Zelanda'daki cami katliamcısından manifesto: Angela Merkel'i öldür, Erdoğan'ı öldür, Sadık Han'ı öldür
    — Yeni Zelanda'daki katilin silahına yazdığı isimlere, tarihlere dikkat ettiniz değil mi? Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz sormasını biliriz.

    — Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz. Yasalarında düzenleme yap. Düzenleme yapmıyorsan ben bunu Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil.

    — Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Parlamentomuz bununla ilgili karar verirse ben onaylarım.

    'SAMİMİ OLMADIKLARI İÇİN DE BEDEL ÖDÜYORLAR DAHA ÇOK BEDEL ÖDERLER'

    Hollanda polisi
    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    Hollanda polisi: 3 kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu
    - Fransa'da terör duruyor mu durmuyor? Hollanda'da, İngiltere'de… Samimi olun. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar, daha çok bedel öderler. Diyoruz ki gelin teröre karşı beraber mücadele verelim.

    — Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Hep beraber el ele vereceğiz, 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz.

    — AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar da hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (744)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, idam cezası, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Hollanda, Ereğli, Zonguldak, Yeni Zelanda, Türkiye
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