Erdoğan: Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor

Sakarya Tank-Palet Fabrikası'nın işletmesinin 25 yıllığına özel sektörde olacağını söyleyen Erdoğan, "Bay Kemal yalan söylüyor. Satılan bir şey varsa o da sensin" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Sakarya'nın gönlü vatan aşkıyla 4 mevsim baharı yaşıyor. Bugün Sakarya'da 45. mitingimizi yapıyoruz. Şu ana kadar İstanbul'da 13, Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptık.

— Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim değil yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Laf ola beri gele… Yasak savma kabilinden göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim böylesine çok çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizi çok seviyor olmamızdandır.

​- 31 Mart'ta belediyelerimiz vasıtasıyla şehirdeki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunacağımız bir neticeye ulaşmak istiyoruz. Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Kardeşlerim emin olun Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.

— CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum, hâlâ Saadet'le birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu karanlık oyunu birlikte bozalım.

— Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma günüdür. Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulması aşamasına gelmişken istikrarımızı tehlikeye atamayız. Ülkemize yönelik saldırılar artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız.

— Elin oğlu Yeni Zelanda'da cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak. Beceremezlerse zayıflatmaktır. Amaç özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dilleri vardır konuşmaz.

Ayrıntılar geliyor.