HDP Balıkesir belediye başkan adayına gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.