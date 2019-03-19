HDP Balıkesir belediye başkan adayına gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.
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Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30'da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit'te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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