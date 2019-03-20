CHP'li Öztrak: Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunacağız

© Fotoğraf : Twitter Akit TV sunucusu: Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akit Haber Ankara Müdürü Mehmet Özmen'in yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için idam talep etmesi hakkında açıklama yaptı.

AK Parti'nin seçim kampanyasını eleştiren Öztrak, "Hiçbir seçimde, iktidarının baş aktörü olduğu bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci görülmedi. Demokrasinin imkân ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyorlar. Bugün adını bile anmaktan hicap duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı, darağacı önünden Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yapmıştır" dedi.

‘TEHDİTLERİNİZDEN KORKMUYORUZ'

"Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu alçakça sözler, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda ‘idam naraları' attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu idam tehdidi, senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır. Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz: Tehditlerinizden korkmuyoruz. Bizim ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de milletimizin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanıyla başlamıştır. Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermenin ne olduğunu çok iyi biliriz."

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Faik Öztrak, "Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacaklar. Tekrar söylüyorum: Bizim esas güvencemiz milletimizdir, milletimizin vicdanıdır" ifadelerini kullandı.