Abdullah Gül: Tüm liderler Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i örnek almalı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sağduyu vurgusunda bulundu.

Gül, Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajlarında "Yeni Zelanda'da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern'in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavır tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir" ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda’da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern’in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavır tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 марта 2019 г.

In the aftermath of the gruesome massacre that took place in New Zealand, Prime Minister @jacindaardern’s prudent speeches, integrative policies as well as her resolute and candid stance have been exemplary for all political leaders around the globe. I sincerely congratulate her. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 марта 2019 г.

​Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından gündeme gelen 'göç ırkçılığı körüklüyor' argümanına karşı çıkan Başbakan Ardern, küresel mücadele çağrısı yaparak, "Güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz" demişti.