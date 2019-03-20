Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: O sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın 25 yıllığına Katarlılara kiralanmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "O sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım, tüm Türkiye şahit olsun" sözleriyle çağrıda bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— İşsizlik almış başını gidiyor. Her evde bir işsiz var. Son bir yılda işine son verilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon 11 bin eve yemek girmiyor, tence kaynamıyor. Saray'dakiler bunun farkında mı? Bu acının farkında mı?

— Getirmişler gündeme; Türkiye'nin beka sorunu var. 10-15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Kim getirdi bu beka sorununu gündeme. İyi yönetemediniz ülkeyi. Beka sorunu varsa sebebi iktidardakilerdir.

— Sabah akşam bize saldırıyorlar. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçime gidiyoruz. Neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Hepimiz gideceğiz bütün bunların sebebi olan siyasi iktidara dersini vereceğiz.

'SİLAH FABRİKASINI SATANA OY VERENE MİLLİYETÇİ DENMEZ'

— Şimdi sıra geldi Sakarya'daki silah fabrikasını satmaya. Benim imzam değil onun imzası var. 'Kılıçdaroğlu ispat ederse cumhurbaşkanlığını bırakırım' diyor. Bir devletin silah fabrikalarını yabancı orduya satıyorsan bu milletin namusunu satıyorsun demektir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekene milliyetçi denmez. Bunlara oy verene de milliyetçi denmez.

— Fabrikayı 50 milyon dolar para bulamadı diye Katar ordusuna verdiğini söylüyor. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım. Bütün Türkiye şahit olsun. Tank palet fabrikasını satarken askerlerin görüşünü aldın mı? Orada subaylar var. Fabrika satıldığında askerlerimiz Katar ordusunun emrinde mi çalışacak? İster Erdoğan cevap versin, ister sözcüsü Bahçeli.