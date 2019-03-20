Denizli’de artçı sarsıntılar sürüyor

Denizli’de 5.5’lik depremin ardından büyüklüğü saat 20.04’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:42’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180'nin üzerinde sarsıntı meydana geldi.