Beyazıt'ta özel halk otobüsü araç ve yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü araç ve yayalara çarptı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da Beyazıt'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan mavi halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı.

Önce 5 araca çarpan otobüs ardından durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılardan bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.

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