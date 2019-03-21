Bahçeli: Bugün 21 Mart Türk'ün bahar bayramıdır, hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gövdemizi taşın altına koyacağız, söz verdik çok çalışacağız. Tokat'ı bütünüyle bağrımıza basacağız.

Hizmet nöbetine önümüzdeki 5 yıl için MHP'nin girmesini arzuluyoruz, Tokat'ın meselelerini biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Gönül kırmak değil, gönüller yapmak maksadımız; ayırmak değil, birleştirmek muradımız.

Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar, bizim inancımız, kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir.

Ayrılıkta gelecek yoktur, bölünmede huzur yoktur; bir olalım, güçlü olalım.

Bugün 21 Mart Türk'ün bahar bayramıdır. Nevruz, baharı ve uyanışı ifade eder. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır.

Nevruz'dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız.

Milli beka, şaka değildir, oyuncak değildir. Varoluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız, geleceğimiz yoktur.

Hala Viyana'yı, Kosova'yı unutmamışlar. İstanbul'un fethini hazmetmemişler. Biz de bu Haçlı kafilesini unutmadık.

FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türk'e diş bilemeleri tesadüf değil.

Cumhur İttifakı'nın yürüyüşünü asla durdurmayacaklar.

İşleri güçleri yalandır, dolandır, aldatmadır. 'Kaos' denildi mi yüzleri güler.

Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor. CHP Genel Başkanı, YPG'ye 'terör örgütü' diyemiyor.

Tokat, Türkiye'nin beka mücadelesinde hep vardır,hep olmuştur.

Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor, hainler darbe vurmak için açığımızı koluyor.

Bütün Tokatlı kardeşlerimden ricam, sandığa mutlaka gitmeleridir. Seçime katılımın yüksek olması önemlidir."