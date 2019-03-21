İmamoğlu: Nevruz resmi bir bayram olarak yerini almalıdır

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında, Nevruz'un resmi bir bayram olarak kutlanması gerektiğini ifade etti.

© Sputnik / Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Nevruz kutlamalarından kareler 10

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarının sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen toplantıya İmamoğlu'nun yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe adayı Temel Karadeniz, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda kurulan Nevruz etkinlik alanını gezen İmamoğlu, yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

'NEVRUZ, RESMİ BİR BAYRAM OLARAK MUTLAKA YERİNİ ALMALIDIR'

© REUTERS / Ümit Bektaş Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı

Nevruz kutlamasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, baharın gelişini simgeleyen Nevruz'un resmi bayram olması gerektiğini ifade ederek, "Dini olduğu kadar milli karakterlerde taşıyor. İnsanlar bu özel günlerde barış ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye taşır. Dini bayramlar insanları ruhi olarak en üst seviyeye çıkartırken, milli bayramlarla milletlerin benlik ve kültürleri bakımında üst seviyeye çıkartır. Bu yönüyle tarihsel sürecinde olduğu gibi Nevruz hem dini hem de pek çok farklı toplum için milli motifleri olan son derece özel bir gündür. Bizi buluşturan ve kaynaştıran çok değerli bir bayramdır Nevruz. Bu zamana kadar olmadı ama belki bundan sonra olur, bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır" dedi.

YILDIRIM, PROGRAMA İMAMOĞLU AYRILDIKTAN SONRA GELDİ

Programın davetlileri arasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aAayı Binali Yıldırım da vardı. Sözcü'nün haberine göre Yıldırım programa beklendiği saatte gelmedi. İmamoğlu da "Benim gitmemi bekliyorsa eğer gidiyorum saat 17.00'de programım var zaten. Gelebilir. Ancak keşke gelseydi Nevruz birleşme barış günüdür" dedi ve saat 16:00'da alandan ayrıldı. Bir gazetecinin Binali Yıldırım'ın da bu programa katılacağını hatırlatarak, "Acaba birlikte fotoğraf vermek istemedi mi?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum. Fotoğrafta güzel çıkıyorum. Sayın Yıldırım da güzel çıkıyor aslında. Keşke burada olsaydı. El ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz, birleşme, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil, bu ülkenin kurtuluşudur. Tatlı yarış birbirinden uzak durmakla olmaz. Keşke gelseydi".

Küçükçekmece’de Caferi hemşehrilerimiz tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldık. Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim. pic.twitter.com/FEd5VXMqCN — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 21 Mart 2019

Yıldırım ise salona İmamoğlu ayrıldıktan 20 dakika sonra geldi.