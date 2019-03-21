İmamoğlu: Nevruz resmi bir bayram olarak yerini almalıdır

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen toplantıya İmamoğlu'nun yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe adayı Temel Karadeniz, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda kurulan Nevruz etkinlik alanını gezen İmamoğlu, yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşinin üzerinden atladı.
'NEVRUZ, RESMİ BİR BAYRAM OLARAK MUTLAKA YERİNİ ALMALIDIR'
YILDIRIM, PROGRAMA İMAMOĞLU AYRILDIKTAN SONRA GELDİ
Programın davetlileri arasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aAayı Binali Yıldırım da vardı. Sözcü'nün haberine göre Yıldırım programa beklendiği saatte gelmedi. İmamoğlu da "Benim gitmemi bekliyorsa eğer gidiyorum saat 17.00'de programım var zaten. Gelebilir. Ancak keşke gelseydi Nevruz birleşme barış günüdür" dedi ve saat 16:00'da alandan ayrıldı. Bir gazetecinin Binali Yıldırım'ın da bu programa katılacağını hatırlatarak, "Acaba birlikte fotoğraf vermek istemedi mi?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bilemiyorum. Fotoğrafta güzel çıkıyorum. Sayın Yıldırım da güzel çıkıyor aslında. Keşke burada olsaydı. El ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz, birleşme, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil, bu ülkenin kurtuluşudur. Tatlı yarış birbirinden uzak durmakla olmaz. Keşke gelseydi".
Küçükçekmece’de Caferi hemşehrilerimiz tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldık. Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim. pic.twitter.com/FEd5VXMqCN— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 21 Mart 2019
Yıldırım ise salona İmamoğlu ayrıldıktan 20 dakika sonra geldi.
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