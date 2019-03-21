Kalın: ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ne eylemlerini meşrulaştırması, işgal politikasına destek vermektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Kalın mesajında şunları paylaştı: "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."

Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır.

ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 21, 2019

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