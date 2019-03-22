Soylu: 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk?

— Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK'yı Meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP'ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini Mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de, Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını hokkalı bir şekilde veririm ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım.
'HDP BİNASINDA MAHKEME KURUYORLAR, PARA ALIYORLAR, VERİYORLAR, MİLLETİ TEHDİT EDİYORLAR'
— HDP, PKK’nın uzantısı olan bir siyasi partidir. Dün Adana HDP ile binasını bastık. İçeride kozmik oda oluşturmuşlar. Çek senet işi yapıyorlar. Mahkeme kuruyorlar. Para alıyorlar, veriyorlar, milleti tehdit ediyorlar. Bunlar hem terörist hem mafyacı hem de ahlaksız. Bu adamları meclise sokanlar ne yapacaklar? Bunların vekilleri İstanbul’da bir araya gelecekler. Diyarbakır’a kadar yürüyecekler. Neden? Apo İmralı’dan çıksın diye. Dedim ki ‘Sizi yürüten adam değildir.’ Kötü bir şey mi söyledim? Yürüyebildiler mi? Uçakla Diyarbakır’a gittiler. Diyarbakır’da burunlarını otellerinden, evlerinden çıkaramadılar.
'HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR, BUNLAR PKK'NIN VEKİLİDİR'
— Diyorlar ki 'Beka sorunu yok.' Nasıl yok? 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk? 7 Haziran’da bunlar yüzde 13 oy aldı. Yetmedi camileri, okulları, hastaneleri yaktılar yıktılar. Terör örgütü talimat veriyor. Örgüte talimatı veren Amerika’dır, Kandil'dir. 31 Mart gecesi Türkiye’de hükümet zafiyete uğrarsa 1 Nisan’dan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da bu huzur ortamını bertaraf eder, 6 yaşındaki çocukların ellerine taşı verip kaymakam ve valileri itibarsız hale getirirler. Bunu daha önce de yaşadık. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır. Bu vekiller, milletvekili değildir. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir. Kendi karakterleri, haysiyetleri söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur.
KARAMOLLAOĞLU'NA: ERBAKAN HOCANIN MİLLİ GÖRÜŞÜNÜ PKK'YA YASLADIN
'ERDOĞAN'IN AYAĞINA TOPU VERİN KILIÇDAROĞLU'NA 90'A ÇAKSIN'
— Oyun büyük. Bu oyunu bozalım. Güçlü iradenizle bozalım. Biz doğu ve güneydoğuda dik yürüyoruz ya zannetmeyin ki karakterimizden, cesaretimizden. Biz orada dik yürümemizi sağlayan sizin verdiğiniz oydur. Sandık, demokrasi, mili iradedir. Biz milletimize hiç hile yapmadık. Şu anda bunlar önümüzdeki güzel yılları tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Boynumuzu ne olursunuz Kandil’in önünde eğik bırakmayın. FETÖ denilen şarlatana ne olursunuz bizi güldürmeyin. Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu’na 90’a çaksın.
— 2009, 2014’te MHP ile birlikte olduk mu? Hayır. 2014’te beka dedik mi? Hayır. 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP ile AK Parti bir araya geldi. Bu ittifakı oluşturdukları için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de MHP lideri Devlet Bahçeliye teşekkür ediyorum. Göreceksiniz 50 yıl 100 yıl sonra bu ittifakla Türkiye'nin ne gibi belalardan savuşturulduğunu ve geleceğe taşındığını gelecek nesillerimiz takdir edeceklerdir.
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