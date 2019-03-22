Kayıt
04:18 22 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu: 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk?

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (805)
    0 55

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyorlar ki 'Beka sorunu yok.' Nasıl yok? 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk? 7 Haziran’da bunlar yüzde 13 oy aldı. Yetmedi camileri, okulları, hastaneleri yaktılar yıktılar. Terör örgütü talimat veriyor. Örgüte talimatı veren Amerika’dır, Kandil'dir" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Evren Atalay
    Soylu: Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var
    Fethiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    — Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK'yı Meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP'ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini Mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de, Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını hokkalı bir şekilde veririm ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım.

    'HDP BİNASINDA MAHKEME KURUYORLAR, PARA ALIYORLAR, VERİYORLAR, MİLLETİ TEHDİT EDİYORLAR'

    — HDP, PKK’nın uzantısı olan bir siyasi partidir. Dün Adana HDP ile binasını bastık. İçeride kozmik oda oluşturmuşlar. Çek senet işi yapıyorlar. Mahkeme kuruyorlar. Para alıyorlar, veriyorlar, milleti tehdit ediyorlar. Bunlar hem terörist hem mafyacı hem de ahlaksız. Bu adamları meclise sokanlar ne yapacaklar? Bunların vekilleri İstanbul’da bir araya gelecekler. Diyarbakır’a kadar yürüyecekler. Neden? Apo İmralı’dan çıksın diye. Dedim ki ‘Sizi yürüten adam değildir.’ Kötü bir şey mi söyledim? Yürüyebildiler mi? Uçakla Diyarbakır’a gittiler. Diyarbakır’da burunlarını otellerinden, evlerinden çıkaramadılar.

    Mustafa Destici
    © AA / Abdulhamit Topal
    Destici: HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde güçlü partinin adayını destekleyeceğiz
    - Batı illerinde verilecek oylar Eruh ve Cizre’deki oylara destek verecek. ‘Batı'da zillet ittifakını destekleyeceğiz’ diyorlar. Biz yanlış mı yaptık yahu? Belediyeleri almakla yanlış mı yaptık. Terörle mücadelede yanlış mı yaptık? Eğer biz bunlarla mücadeleyi yapamazsak büyükşehirlerdeki 299 belediye meclis üyesinin CHP’den 201’ini, Saadet Partisi'nden 74'ünü, İYİ Parti’den 24’ünü aday gösterdiler. Sızdırdılar. Şimdi diyorlar ki biz sizin büyükşehirlerinize sızalım da görün. Önümüzdeki 4,5 yıl bizim huzurumuzu bozmak için fitne tohumu ekecekler.

    'HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR, BUNLAR PKK'NIN VEKİLİDİR'

    — Diyorlar ki 'Beka sorunu yok.' Nasıl yok? 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk? 7 Haziran’da bunlar yüzde 13 oy aldı. Yetmedi camileri, okulları, hastaneleri yaktılar yıktılar. Terör örgütü talimat veriyor. Örgüte talimatı veren Amerika’dır, Kandil'dir. 31 Mart gecesi Türkiye’de hükümet zafiyete uğrarsa 1 Nisan’dan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da bu huzur ortamını bertaraf eder, 6 yaşındaki çocukların ellerine taşı verip kaymakam ve valileri itibarsız hale getirirler. Bunu daha önce de yaşadık. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır. Bu vekiller, milletvekili değildir. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir. Kendi karakterleri, haysiyetleri söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur.

    KARAMOLLAOĞLU'NA: ERBAKAN HOCANIN MİLLİ GÖRÜŞÜNÜ PKK'YA YASLADIN

    Temel Karamollaoğlu
    © AA /
    Karamollaoğlu: AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor
    - Moral bulmak istiyorlar. O zaman biz Necmettin öğretmene, şehit Aybüke kızımıza, kundakta vefat eden Bedirhan bebeğimize, şehitlerimizin anne babalarına ne anlatacağız? Bana bunu söyleyin. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memleketten ise bir tane var. Göz dikenin gözünü oyarız. Temel Karamollaoğu bana diyor ki 'Bu seçim dönemi kadar ahlaksız bir kampanya görmedim. Doğru. İki tane milletvekili koyacaksın diye Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya yasladın, PKK'ya. Ahlaksız ben miyim? Adıyaman'a Şanlıurfa’ya bugüne kadar PKK giremedi. Onun yüzünden bugün Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisi onlarla ittifak yapıyor. Girmek istiyor.

    'ERDOĞAN'IN AYAĞINA TOPU VERİN KILIÇDAROĞLU'NA 90'A ÇAKSIN'

    — Oyun büyük. Bu oyunu bozalım. Güçlü iradenizle bozalım. Biz doğu ve güneydoğuda dik yürüyoruz ya zannetmeyin ki karakterimizden, cesaretimizden. Biz orada dik yürümemizi sağlayan sizin verdiğiniz oydur. Sandık, demokrasi, mili iradedir. Biz milletimize hiç hile yapmadık. Şu anda bunlar önümüzdeki güzel yılları tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Boynumuzu ne olursunuz Kandil’in önünde eğik bırakmayın. FETÖ denilen şarlatana ne olursunuz bizi güldürmeyin. Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu’na 90’a çaksın.

    — 2009, 2014’te MHP ile birlikte olduk mu? Hayır. 2014’te beka dedik mi? Hayır. 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP ile AK Parti bir araya geldi. Bu ittifakı oluşturdukları için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de MHP lideri Devlet Bahçeliye teşekkür ediyorum. Göreceksiniz 50 yıl 100 yıl sonra bu ittifakla Türkiye'nin ne gibi belalardan savuşturulduğunu ve geleceğe taşındığını gelecek nesillerimiz takdir edeceklerdir.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (805)

    İlgili konular:

    Soylu: İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular
    Soylu: Pervin Buldan uçağa VIP'den bindi
    Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
    Etiketler:
    Saadet Partisi, PKK, Halkların Demokratik Partisi (HDP), CHP, AK Parti, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli adayları
    2019 Rusya Güzeli adaylarının final hazırlıkları başladı
    Karikatür
    ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet