Soylu: 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk?

© AA / Evren Atalay Soylu: Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var

Fethiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

— Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK'yı Meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP'ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini Mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de, Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını hokkalı bir şekilde veririm ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım.

'HDP BİNASINDA MAHKEME KURUYORLAR, PARA ALIYORLAR, VERİYORLAR, MİLLETİ TEHDİT EDİYORLAR'

— HDP, PKK’nın uzantısı olan bir siyasi partidir. Dün Adana HDP ile binasını bastık. İçeride kozmik oda oluşturmuşlar. Çek senet işi yapıyorlar. Mahkeme kuruyorlar. Para alıyorlar, veriyorlar, milleti tehdit ediyorlar. Bunlar hem terörist hem mafyacı hem de ahlaksız. Bu adamları meclise sokanlar ne yapacaklar? Bunların vekilleri İstanbul’da bir araya gelecekler. Diyarbakır’a kadar yürüyecekler. Neden? Apo İmralı’dan çıksın diye. Dedim ki ‘Sizi yürüten adam değildir.’ Kötü bir şey mi söyledim? Yürüyebildiler mi? Uçakla Diyarbakır’a gittiler. Diyarbakır’da burunlarını otellerinden, evlerinden çıkaramadılar.

© AA / Abdulhamit Topal Destici: HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde güçlü partinin adayını destekleyeceğiz

- Batı illerinde verilecek oylar Eruh ve Cizre’deki oylara destek verecek. ‘Batı'da zillet ittifakını destekleyeceğiz’ diyorlar. Biz yanlış mı yaptık yahu? Belediyeleri almakla yanlış mı yaptık. Terörle mücadelede yanlış mı yaptık? Eğer biz bunlarla mücadeleyi yapamazsak büyükşehirlerdeki 299 belediye meclis üyesinin CHP’den 201’ini, Saadet Partisi'nden 74'ünü, İYİ Parti’den 24’ünü aday gösterdiler. Sızdırdılar. Şimdi diyorlar ki biz sizin büyükşehirlerinize sızalım da görün. Önümüzdeki 4,5 yıl bizim huzurumuzu bozmak için fitne tohumu ekecekler.

'HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR, BUNLAR PKK'NIN VEKİLİDİR'

— Diyorlar ki 'Beka sorunu yok.' Nasıl yok? 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk? 7 Haziran’da bunlar yüzde 13 oy aldı. Yetmedi camileri, okulları, hastaneleri yaktılar yıktılar. Terör örgütü talimat veriyor. Örgüte talimatı veren Amerika’dır, Kandil'dir. 31 Mart gecesi Türkiye’de hükümet zafiyete uğrarsa 1 Nisan’dan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da bu huzur ortamını bertaraf eder, 6 yaşındaki çocukların ellerine taşı verip kaymakam ve valileri itibarsız hale getirirler. Bunu daha önce de yaşadık. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır. Bu vekiller, milletvekili değildir. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir. Kendi karakterleri, haysiyetleri söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur.

KARAMOLLAOĞLU'NA: ERBAKAN HOCANIN MİLLİ GÖRÜŞÜNÜ PKK'YA YASLADIN

- Moral bulmak istiyorlar. O zaman biz Necmettin öğretmene, şehit Aybüke kızımıza, kundakta vefat eden Bedirhan bebeğimize, şehitlerimizin anne babalarına ne anlatacağız? Bana bunu söyleyin. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memleketten ise bir tane var. Göz dikenin gözünü oyarız. Temel Karamollaoğu bana diyor ki 'Bu seçim dönemi kadar ahlaksız bir kampanya görmedim. Doğru. İki tane milletvekili koyacaksın diye Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya yasladın, PKK'ya. Ahlaksız ben miyim? Adıyaman'a Şanlıurfa’ya bugüne kadar PKK giremedi. Onun yüzünden bugün Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisi onlarla ittifak yapıyor. Girmek istiyor.

'ERDOĞAN'IN AYAĞINA TOPU VERİN KILIÇDAROĞLU'NA 90'A ÇAKSIN'

— Oyun büyük. Bu oyunu bozalım. Güçlü iradenizle bozalım. Biz doğu ve güneydoğuda dik yürüyoruz ya zannetmeyin ki karakterimizden, cesaretimizden. Biz orada dik yürümemizi sağlayan sizin verdiğiniz oydur. Sandık, demokrasi, mili iradedir. Biz milletimize hiç hile yapmadık. Şu anda bunlar önümüzdeki güzel yılları tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Boynumuzu ne olursunuz Kandil’in önünde eğik bırakmayın. FETÖ denilen şarlatana ne olursunuz bizi güldürmeyin. Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu’na 90’a çaksın.

— 2009, 2014’te MHP ile birlikte olduk mu? Hayır. 2014’te beka dedik mi? Hayır. 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP ile AK Parti bir araya geldi. Bu ittifakı oluşturdukları için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de MHP lideri Devlet Bahçeliye teşekkür ediyorum. Göreceksiniz 50 yıl 100 yıl sonra bu ittifakla Türkiye'nin ne gibi belalardan savuşturulduğunu ve geleceğe taşındığını gelecek nesillerimiz takdir edeceklerdir.