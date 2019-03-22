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15:00 22 Mart 2019
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    HDP'nin İzmir Nevruz etkinliği

    HDP'li Koçyiğit: En büyük tokadı İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (818)
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    İzmir'de dün düzenlenen Nevruz etkinliğinde konuşan HDK eş sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Batıda AKP-MHP faşizminin karşısındaki adayı destekleyeceğiz. Karşılarında HDP ve seçmeni duracak. Onlara en büyük tokadı İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız" dedi.

    Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Silivri'de Alişan ve Demet Akalın konseriyle kutlandı.
    © AA / Uğur Samet Avcı
    Silivri'de Nevruz Konseri
    İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düeznlenen Nevruz kutlaması dün Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

    Kutlamada konuşan HDK eş sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 31 Mart yerel seçimleri için "Türkiye'de ne yapacağız? Batı tarafında ne yapacağız? Batıda da AKP — MHP faşizminin karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.

    Etkinlikte temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir il eş başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. Ardından HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, şöyle dedi:

    "Türkiye halkları birlikte yaşasın birlikte eşit bir şekilde barış içinde yaşasın istiyoruz. Sömürü olmasın istiyoruz, işçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Doğamız bu sermaye düzeninde haramiler tarafından talan edilmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bizleri soyup soğana çeviren bu düzene karşıyız. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar. Türkiye halklarını korkuyla yönetmeye çalışıyorlar. Türkiye'de hukuk yok. Adalet yok, özgürlük yok. İşte bunlar adalet diye iktidara geldiler, kalkınma diye iktidara geldiler. 'Biz askerin vesayetini kaldıracağız' dediler, iktidara geldiler. Bugüne kadar neyden yakındılarsa onları aratır oldular. Saray, askeri vesayetin de yerini aldı. Türkiye'de ağır bir saray vesayeti vardır. Ağır bir ekonomik kriz vardır. Bunlar bizi halkımızı soydular soğana çevirdiler. Kuru bir soğana muhtaç ettiler. Yine de ekonomik krizi inkar ediyorlar."

    '31 MART KAYYUMLARI ANKARA'YA GÖNDERDİĞİMİZ GÜN OLACAK'

    Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
    31 Mart yerel seçimlerine de değinen Serpil Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir seçime gidiyoruz. 31 Mart yaklaştı. 31 Mart, kayyumları Ankara'ya gönderdiğimiz gün olacak. Kürdistanda sadece kayyumların atandığı yerleri değil bizim olmayan yerleri de kazanacağız ve halkın iradesini bir kez daha ortaya koyacağız. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz diyoruz. Metropollerde bunun başında İzmir geliyor. Demokrasi güçlerinden yana tavır alıyorlar. Bunlar kalkmışlar bizi terörize etmeye çalışıyor. Başka partileri de bizim üzerimizden terörize etmeye çalışıyorlar. Mahallelerde Kürtçe müzik çalıp propaganda yapıyorlarmış. Siz yukarıda bizlerin dillerini inançlarını aşağılıyorsunuz. Aşağıda Kürt halkından biriymiş gibi yapıyorsunuz. Halkımız böyle bir yalanı kolay kolay yutar mı? Yemezler. Onlar oy toplamak devşirmek için her şeyi yapıyorlar. Halklarını inançlarını kimliklerini inkar etmekle kalmıyorlar. 31 Mart bu halk size cevabını verecektir. İzmir'de de verecektir. Hiçbir yerde kazanmamanız için HDP bütün çabasını gösterecektir."

    'İZMİR'DE HİÇBİR İLÇEDE İKTİDAR OLSUN İSTEMİYORUZ'

    Batman Milletvekili Feleknas Uca, alandakilere Kürtçe yaptığı konuşmadan sonra kürsüye çıkan HDK eş sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yerel seçim tavırlarını şöyle açıkladı:

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında, Nevruz'un resmi bir bayram olarak kutlanması gerektiğini ifade etti.
    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    İmamoğlu: Nevruz resmi bir bayram olarak yerini almalıdır
    "Çözüm sürecini niye bitirdiler? Çünkü savaşın olmadığı özgürlüğün olduğu bir ortamda AKP iktidarda kalamıyor. Bizi terörizmle suçlayan, dinsizlikle suçlayana bu zalim anlayışı biz 31 Mart gecesi sandıklara gömecek miyiz? Biz bütün bir kürdistanda irademize atanan kayyumları Ankara'ya süpüreceğiz. Bütün şehirleri geri alacağız ama yetmez Muş'u da, Kars'ı da, Bitlis'i de alacağız. Türkiye'de ne yapacağız? Batı tarafında ne yapacağız? Batıda da AKP — MHP faşizminin karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız."

    VEKİLLERE SORUŞTURMA

    Terörle Mücadele ile İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar sırasında Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişileri kamera kayıtlarından tespit etti. Alandan ayrılan bu kişiler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 16 olduğu ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

    Öte yandan, kutlamada konuşma yapan HDP'li vekiller Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında da Abdullah Öcalan için 'Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (818)
    Etiketler:
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Feleknas Uca, Besiye Tekgür, Kadir Baydur, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gündoğdu Meydanı, Alsancak, İzmir
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