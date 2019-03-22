Erdoğan: Seçimde ortaya çıkacak bir açıklıkta ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar

Miting esnasında Erdoğan, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısının görüntülerini flu bir şekilde yeniden vatandaşlara izletti.
PETERS 'ARTIK YAYINLAMIYORLAR' DEMİŞTİ
İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'na katılan ve burada Erdoğan'la görüşen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, kendisine sorulan 'Cumhurbaşkanından görüntüleri yayınlamayı durdurmasını istediniz mi?' sorusunu "Hayır, Erdoğan'a böyle bir şey sormadım, sormama gerek olmadığını hisettim çünkü görüntüleri artık yayınlamıyorlar" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
— Seçimde ortaya çıkacak bir açıklıkta, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.
— Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Denizli gibi yerde halka terörist dediğimi söylüyor. Bunlar daha iyi günlerin. Asıl fatura sana kesilecek.
— Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarıma yaptırıyorum.
- AK Parti hiçbir zaman geçmişte örnekleri görülen ve tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, vizyonsuz partilerden birine dönüşmeyecek.
— Konya'nın bölünmüş yol kapasitesini 974 kilometre ekle bin 141 kilometreye çıkardık.
— Konya'yı yüksek hızlı tren hattının merkezi haline getirdik.
— Konya'da 300 dönüm hazine taşınmazı üzerine ASELSAN tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri fabrikası kurulacak.
— Trump Golan Tepeleri İsrail'in diye açıklama yaptı. Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, bunu yenilemeniz lazım. Golan'la ilgili BM kararları var. Sonuna kadar Golan Tepeleri'nin takipçisi olacağız.
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