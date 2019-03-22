Erdoğan: Seçimde ortaya çıkacak bir açıklıkta ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında "Seçimde ortaya çıkacak bir açıklıkta, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / Adem Altan Han: İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Erdoğan, diğeri Mahathir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 mart yerel seçimleri öncesinde Konya'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Miting esnasında Erdoğan, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısının görüntülerini flu bir şekilde yeniden vatandaşlara izletti.

PETERS 'ARTIK YAYINLAMIYORLAR' DEMİŞTİ

İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'na katılan ve burada Erdoğan'la görüşen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, kendisine sorulan 'Cumhurbaşkanından görüntüleri yayınlamayı durdurmasını istediniz mi?' sorusunu "Hayır, Erdoğan'a böyle bir şey sormadım, sormama gerek olmadığını hisettim çünkü görüntüleri artık yayınlamıyorlar" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

— Seçimde ortaya çıkacak bir açıklıkta, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Erdoğan'la katliam görüntülerinin yayınlanması hakkında konuşmadık

- Avustralya'da konuşan teröristin Türkiye'de de bir benzeri var.

— Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Denizli gibi yerde halka terörist dediğimi söylüyor. Bunlar daha iyi günlerin. Asıl fatura sana kesilecek.

— Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarıma yaptırıyorum.

​- AK Parti hiçbir zaman geçmişte örnekleri görülen ve tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, vizyonsuz partilerden birine dönüşmeyecek.

— Konya'nın bölünmüş yol kapasitesini 974 kilometre ekle bin 141 kilometreye çıkardık.

— Konya'yı yüksek hızlı tren hattının merkezi haline getirdik.

- Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.

— Konya'da 300 dönüm hazine taşınmazı üzerine ASELSAN tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri fabrikası kurulacak.

— Trump Golan Tepeleri İsrail'in diye açıklama yaptı. Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, bunu yenilemeniz lazım. Golan'la ilgili BM kararları var. Sonuna kadar Golan Tepeleri'nin takipçisi olacağız.