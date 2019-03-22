Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)