Bakan Gül: Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek" dedi.
Gaziantep'te bir restoranda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişip güzelleşmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.
Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye'de artık kimin kimle beraber olduğunun daha net ortaya çıktığını anlatan Bakan Gül, "Biz kimin kiminle yan yana, üst üste, alt alta olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek. Sandık, demokrasinin namusudur, ordan çıkacak her sonuca herkes saygı gösterecek. Bu seçimlere bir yerel seçimin ötesinde ne anlamlar yüklendiğini görmemiz lazım." diye konuştu.
'NE ZAMAN DARBECİLER MEHMETÇİK OLDU, ONLAR HAİNDİR'
Adalet Bakanı Gül şunları belirtti: "Şimdi bakıyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın. Onlar darbecidir, Mehmetçik değil. Türkiye bir darbe girişimi yaşamıştır. Hangi meslek grubu olursa olsun, bu hainler yargının önüne çıkacaktır. Hiçbirimiz yargıya müdahale edemeyiz. Hak edene yargı gereken cezayı verecektir. Ama cezaevinde olanlar F-16'larla insanlarımızı öldürenlerdir. İnsanlarımızı şehit edenler Mehmetçik değil, darbecilerdir. Onlar da yargılanmaktadır. Bugün bu dili kullananlar, sırtını bunlara güvenip yaslayanlar, milletimizden en büyük yanıtı alacaktır. Buna inanıyoruz."
'YENİ ZELANDA BAŞBAKANININ TAVRI ÖRNEK ALINMALI'
Bakan Gül, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırılarına tepki göstererek, "Olayı kınıyoruz. Ancak olaylardan sonra Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavır gerçekten takdire şayandır. Esasen batılı siyasetçiler ve batılı medya Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalı. Teröre karşı en güzel ve en anlamlı cevap verilmiştir. Terörü, hiçbir ırk veya devletle özdeşleştirerek değil, tüm dünya insanlığı olarak ortak tavır alarak bitirebiliriz. Aksi durum kimseye yakışan tavır değildir." ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)