Alevi dernekleri, Ankara'da Madımak Müzesi kuracak

© AA / Serhat Zafer Sivas Katliamı'nın 25. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Cumuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Sivas'ta dış cephesi kaplanarak Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen otelin Alevi yurttaşlara verilmesi talebinin hiçe sayılmasının ardından, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde Ankara'da utanç müzesi olarak Madımak Müzesi'nin kurulmasına karar verildi.

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan'ın öncülüğünde ilk olarak 15 kişilik bir Madımak Müze Yönetim Kurulu oluşturuldu. Çankaya Belediyesi'nin Öveçler'de tahsis ettiği arazide oluşturulacak müze için ilk çizimler yaptırıldı. Müzede, katledilen 33 kişinin balmumu heykellerinin bulunmasına karar verildi. Heykeltıraş Murat Taşkın tarafından ilk çalışmalar başlatıldı. Müzede, duman, sıcaklık efektleri ile yurttaşlara 2 Temmuz gününün yeniden yaşatılarak, hafızalara aktarılması için özel alanların oluşturulması da planlandı.



Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olması beklenen müzenin bütçesi için imece yöntemi belirlendi. "Madımak Müze Oluyor" isimli bir banka hesabı açıldı. Müzenin ilk tanıtımı ise bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 16.30'da yapılacak.



Eski CHP milletvekili ve Madımak Müze Yönetim Kurulu üyesi Aylin Nazlıaka, "Sivas'taki Madımak Oteli'ni henüz müzeye dönüştüremediğimiz için Ankara'da böyle bir müze yaparak, yaşananları Başkent'te unutturmamayı hedefliyoruz. Çünkü ‘Biz bitti demeden bu dava bitmez' diyoruz" dedi. Müze Yönetim Kurulu üyesi İsmail Ateş de "Amacımız intikam değil. O günden beri bir yanımız eksik" diye konuştu.