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19:44 23 Mart 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 17 yılda 2 trilyon dolar vergi, 70 milyar dolar özelleştirme, 500 milyar dolar borç, bütün bu paralar nereye gitti?

    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (833)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki 17 yılda ne yaptın? Hiçbir hükümetin Cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergiden daha fazla vergi topladılar. 2 trilyon dolar vergi, 70 milyar dolar özelleştirme, 500 milyar dolar borç. Soru şu, bütün bu paralar nereye gitti?" diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / İdris Sülün
    Kılıçdaroğlu: Sendikaların gidip o duvara birer karanfil bırakmasını beklerdim
    Kılıçdaroğlu, Artvin'de partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Artvin'in dünyanın ve Türkiye'nin en güzel doğasına sahip olduğunu, Artvinli olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

    Kente önceki gelişinde Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK saldırısına uğradığını ve bir erin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şehitler bizim onurumuz ve gururumuzdur, onları anmak ve yad etmek hepimizin ortak onurudur. Çünkü onlar, biz evlerimizde rahat uyuyalım, biz bu ülkenin caddelerinde gezelim diye hayatlarını feda ediyor. Şehitler o açıdan 82 milyonun kucakladığı değerlerdir. O değerler bizim tarihimizin, insanlığımızın bize verdiği değerlerdir" ifadesini kullandı.

    'EK GÖSTERGE VERİLMESİ İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

    Kılıçdaroğlu, polislerin ve güvenlik güçlerinin 3 bin 600 ek gösterge sorunu olduğunu belirterek, "Bunu yapacağız. Öğretmenlerimize, hemşirelere, din görevlilerimize de 3 bin 600 ek gösterge verilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu: 'Otomobil üretiyoruz' dediler, nerede?
    Türkiye'de herkesin mutlu ve huzurlu olması gerektiğini, bir evde işsiz bulunması durumunda huzurun olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, Uşak'ta mitingde yaşlı bir kadının kendisini yanına çağırdığını ve çocuğunun işsiz olduğunu anlattığını, kendisinin de o kişiye oyunun rengini değiştirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

    '8 MİLYON İNSAN NEDEN İŞSİZ?'

    Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 8 milyona yaklaşan işsiz olduğunu ifade ederek, "Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. 8 milyon insan neden işsiz? Artvin'de iş bulamayıp da İstanbul'un varoşlarına gidip 'acaba iş bulabilir miyim?' diye gezinen gençlerimiz var. Neden gidiyorlar. Burada iş olsa çalışmayacak mı?" dedi.

    'HİÇBİR HÜKÜMETİN CUMHURİYET TARİHİNDE TOPLAYAMADIĞI KADAR VERGİ TOPLADILAR'

    Kılıçdaroğlu - Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu: Devletin fabrikasını niye sattın?
    AK Parti'nin 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    — Özellikle geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, 17 yıl bunları omuzlarında taşıdın. Şöyle bir düşünün, 17 yıl öncesine gidelim, dönemin AK Parti Başkanı geldi, 'ben milletin arasında oturacağım.' dedi. Ankara Keçiören'de bir daireye geldi oturdu. Sonra, 'milletvekili lojmanlarına gerek yok.' dedi, 'milletin vekili milletin arasında olacak.' dedi. Eyvallah, alkışladık. Hep birlikte el kaldırdık. Peki 17 yılda ne yaptın? Her bir vatandaştan vergi aldın. Alır mı? Alır, yasa onu öngörüyor. Ne kadar aldı? 17 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı.

    'NE VARSA SATTILAR'

    — Hiçbir hükümetin Cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergiden daha fazla vergi topladılar. Sonra, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şeker fabrikası, SEKA kağıt fabrikaları, ETİ, Sümer Banklar. Ne varsa sattılar, 70 milyar dolar. Başka, 500 milyar dolar da devleti borçlandırdılar. 2 trilyon dolar vergi, 70 milyar dolar özelleştirme, 500 milyar dolar borç. Soru şu, bütün bu paralar nereye gitti? Ben bu soruyu özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime soruyorum?

    'ALDIĞIMIZ NEFES DIŞINDA HER ŞEY VERGİYE TABİ'

    "Bir tek aldığımız nefes karşılığında şimdilik vergi vermiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Onun için de vergi gelir mi? Bilmem… Samimi düşüncem aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Peki, niye vergi öderiz? Vergi öderiz ki devlet planlama yapsın, fabrikalar kurulsun, sosyal destek yapılsın, fındık, çay üreticisi mağdur edilmesin. Vergi öderiz ki Türkiye'nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Bütün bunlar olunca işsizlik olmaz. Yeni fabrika kurarsanız işsizlik olmaz. Çiftçi üretirse işsizlik olmaz. Oteller, sosyal tesisler kurulursa işsizlik olmaz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 8 milyona yaklaşan işsizimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sandığa giderken, '17 yıldır omzumda taşıdım artık yeter.' demek lazım."

    'MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    Kılıçdaroğlu, "17 yıldır istediklerini vali, bakan yaptılar, ülkeyi yönettiler. Şunu soracak vatandaş, 'vergi' dedin verdim, 'özelleştirme' dedin, 'babamın, dedemin yaptığı fabrikaları sattın. 500 milyar dolar da borç aldın. 17 yıl sonunda beni neden getirdin soğan kuyruğuna muhtaç ettin kardeşim.' Bu soruyu soracağız." diye konuştu.

    'ALMANYA'YA, JAPONYA'YA ACIYORUM, VARLIK KUYRUĞU YOK'

    "Tanzim satışların önündeki kuyruklara varlık kuyruğu adı konuldu." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Şu Almanya'ya acıyorum, varlık kuyruğu bile yok. Japonya'ya temelden acıyorum, bir varlık kuyruğu bile yok. Bir de diyorlar ki 'biz çok gelişmiş ülkeyiz, dünyanın her tarafına binlerce, milyonlarca araba gönderiyoruz.' Sen asıl gel Türkiye'de gör varlık kuyruğunu. Gariban adamlar girmişler oraya… Milletin aklıyla aday ediyorlar. Ben bilmez miyim onun varlık kuyruğunu, onun adı varlık kuyruğu olsaydı en başta sen yer alırdın, millete nefes bile aldırmazdın, ben bunu bilmez miyim?" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (833)

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    Etiketler:
    Borç, Vergi, Özelleştirme, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin, Türkiye
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